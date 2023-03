Misteriosa muerte del modelo Jeff Thomas en EEUU

La muerte del joven influencer y modelo Jeff Thomas es un misterio luego que sus seguidores no aceptaran que se trate de un suicidio.

El hallazgo de su cuerpo afuera de su apartamento en Miami ha despertado una serie de rumores de un posible asesinato.

Hasta el momento, se maneja que Jeff se lanzó desde el balcón de su apartamento con el objetivo de quitarse la vida.

Esta versión para muchos no es creíble, ya que el joven tenía una vida prometedora y no había mostrado indicios de depresión o ansiedad.

“Fue encontrado el 8 de marzo afuera del complejo residencial en Miami, aún no se esclarece la verdadera causa”, se informó.

Los resultados de la autopsia no han sido revelados, y serían trascendentales para esclarecer la verdadera causa de su muerte.

Jeff, era conocido por aparecer en una serie de comerciales y desfiles de modelaje. Su figura atlética le permitían modelar ropa interior y otros artículos.

En sus redes sociales compartía rutinas de ejercicios. El último video lo publicó el 28 de febrero. Se le ve en un gimnasio local ejercitándose.

Sus seguidores han pedido a la policía se investigue el caso como un crimen.

Un hecho similar ocurrió en el 2022, cuando la ex Miss EEUU, Cheslie Kryst murió tras lanzarse de un rascacielos en la ciudad de Nueva York en un aparente suicidio.

“Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental. Y lo más importante que he hecho es hablar con una consejera. Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estrategias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”, dijo Cherlie en el 2019.