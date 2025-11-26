Miss Universo denuncia amenazas a muerte: "estos ataques duelen"

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 y representante de México, ha denunciado públicamente el acoso y la discriminación que sufrió tras participar en el reconocido certamen internacional.

En una entrevista reciente, Bosch describió los difíciles momentos vividos durante y después del concurso, resaltando la necesidad de abordar la problemática del acoso hacia las figuras públicas, especialmente en eventos de gran visibilidad como Miss Universo.

Durante su declaración, la modelo uruguaya compartió detalles sobre el hostigamiento que comenzó al finalizar la gala.

Según Bosch, no solo fue blanco de ataques en redes sociales, sino que también recibió mensajes despectivos relacionados con su origen y apariencia física.

“No es fácil salir a representar a un país cuando detrás de la pasarela hay tanto odio y prejuicio”, declaró en conversación con medios internacionales.

Repercusiones y apoyo tras la denuncia de Fátima Bosch

La denuncia de Fátima Bosch ha generado una fuerte ola de apoyo en redes sociales y entre colegas del mundo de la moda, quienes exigen mayor protección y acompañamiento psicológico para las participantes de concursos de belleza.

Diversas organizaciones de derechos humanos han resaltado la importancia de crear ambientes seguros y respetuosos para las mujeres en espacios públicos y mediáticos.

Además, este caso impulsa el debate sobre la exposición y vulnerabilidad de quienes participan en certámenes internacionales.

Bosch hace un llamado a los organizadores de Miss Universo y otros concursos similares para que implementen protocolos más estrictos que garanticen la integridad de las concursantes antes, durante y después del evento.