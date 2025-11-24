Miss Jamaica lucha por su vida: caída le provocó un trauma craneal 

La noticia de que Miss Jamaica lucha por su vida ha generado conmoción en el mundo de los certámenes de belleza.

Durante la final del reinado, la joven aspirante sufrió una aparatosa caída en el escenario que le provocó lesiones de gravedad.

Testigos relataron momentos de tensión mientras los organizadores asistían a la concursante, quien tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

El accidente se produjo en plena pasarela, cuando Miss Jamaica resbaló y cayó violentamente frente al público y las cámaras.

Según informes preliminares de medios internacionales, las lesiones afectan su columna vertebral y su estado de salud es reservado.

El equipo médico actúa con precaución ante el riesgo de secuelas permanentes, mientras la familia y los seguidores elevan muestras de apoyo y solidaridad.

Estado de salud de Miss Jamaica y reacciones en redes

La organización del certamen aún no ha emitido un parte oficial detallado sobre el estado de Miss Jamaica, aunque fuentes cercanas informan que permanece bajo cuidados intensivos y que los próximos días serán cruciales para su recuperación.

En redes sociales, cientos de personas han enviado mensajes de fuerza y deseos de pronta mejoría.

La trágica situación revive debates sobre la seguridad en estos eventos y las exigencias físicas que enfrentan las concursantes.