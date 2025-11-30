Misión electoral de la Unión Europea destaca alta participación de los hondureños en las elecciones 

Las recientes elecciones en Honduras han contado con la presencia de la misión de observación de la Unión Europea (UE), que ha resaltado positivamente el rol de la ciudadanía.

Según un comunicado oficial, la misión UE en elecciones Honduras 2025 destacó el “civismo” mostrado a lo largo de la jornada electoral y la “alta participación ciudadana”, elementos considerados fundamentales para la legitimidad del proceso democrático.

Durante los comicios, celebrados el 30 de noviembre, los observadores internacionales enfatizaron la tranquilidad en la mayoría de los centros de votación y la colaboración de los distintos actores políticos.

Este respaldo internacional es relevante para Honduras, dada la importancia de la transparencia credibilidad en sus procesos electorales.

Impresiones preliminares y próximos pasos de la observación internacional

Los primeros informes de la misión UE en elecciones Honduras 2025 indican que, aunque hubo algunos incidentes menores, el proceso se desarrolló ampliamente conforme a los estándares democráticos internacionales.

Actualmente, la misión prepara un informe más detallado que incluirá recomendaciones para fortalecer los próximos ciclos electorales.

Cabe destacar que el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea coincide con los reportes de organizaciones locales sobre la masiva afluencia de votantes.

En años anteriores, Honduras enfrentó cuestionamientos relacionados con litigios post-electorales y dudas sobre la imparcialidad.

El presente balance de la UE contribuye a mejorar la percepción sobre la calidad democrática del proceso.

Se estima que más de dos millones de hondureños acudieron al llamado a asistir a las urnas.