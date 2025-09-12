Mirion se unirá al U.S. Industry Program en la 69th IAEA General Conference en Viena, Austria

Los líderes de la empresa asistirán a la principal reunión internacional de funcionarios nucleares como delegados de la industria estadounidense, donde mostrarán el impacto y el liderazgo de Mirion en materia de seguridad nuclear e innovación

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion, proveedor internacional de soluciones de detección, medición, análisis y monitorización de radiación para los mercados finales de la energía nuclear, la medicina, la defensa y la investigación, se complace en anunciar su invitación para asistir a la 69th International Atomic Energy Agency (IAEA) General Conference. Este evento anual, que se celebrará del 15 al 19 de septiembre en Viena (Austria), reúne a los principales interesados de todo el mundo para debatir cuestiones fundamentales relacionadas con la seguridad nuclear, la protección y las aplicaciones con fines pacíficos de la tecnología nuclear.





Thomas Logan, presidente y director ejecutivo, y Brian Schopfer, director financiero, representarán a Mirion en la General Conference. Su presencia destaca el papel importante que desempeña Mirion como líder del sector en soluciones de medición nuclear, protección contra la radiación y seguridad, además de su compromiso con la innovación y el avance de las soluciones energéticas internacionales.

«Es un honor para nosotros participar en esta importante reunión internacional», afirmó Logan. «IAEA desempeña un papel crucial en el fomento del diálogo y el impulso del progreso en el ámbito nuclear, y Mirion se compromete a aportar su experiencia a estas importantes conversaciones».

La IAEA General Conference es el principal evento de elaboración de políticas de la agencia, en el que se reúnen sus estados miembros y representantes clave de la industria para debatir las tendencias emergentes, abordar la seguridad nuclear y fomentar la colaboración internacional. Las personas u organizaciones que no sean representantes de los Estados miembros de IAEA deben solicitar y recibir una invitación para inscribirse en la General Conference.

Aunque actúa como delegado de la industria estadounidense en la General Conference, Mirion es una empresa internacional con operaciones clave en 12 países. Aprovechando su amplia red internacional en Estados Unidos, Europa y otros lugares, Mirion aporta perspectivas diversas y conocimientos especializados que se adaptan de forma única para contribuir al diálogo internacional sobre la energía nuclear. Mirion espera con interés colaborar con líderes y expertos de todo el mundo para compartir ideas y explorar oportunidades que permitan promover un uso seguro y eficaz de la tecnología nuclear.

Para obtener más información sobre la General Conference de IAEA, visite iaea.org.

Acerca de Mirion

Mirion es líder internacional en seguridad radiológica, ciencia y medicina e impulsa innovaciones que proporcionan una protección vital al tiempo que aprovechan el potencial transformador de la radiación ionizante en una gran variedad de mercados finales. El grupo Mirion Nuclear & Safety ofrece tecnologías de seguridad radiológica probadas que funcionan con precisión, para labores esenciales en laboratorios de I+D, instalaciones nucleares esenciales y en primera línea. Las soluciones del grupo Mirion Medical ayudan a mejorar la prestación de servicios y a garantizar la seguridad en el ámbito sanitario al mejorar los campos de la medicina nuclear, el control de calidad de la radioterapia, la dosimetría ocupacional y el diagnóstico por imagen. Con sede en Atlanta (Georgia, EE. UU.), Mirion cuenta con aproximadamente 2800 empleados y opera en 12 países. Obtenga más información en mirion.com.

