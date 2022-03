Minnesota Rubber and Plastics adquiere Primasil Silicones Ltd. La adquisición añade experiencia en formulación y composición de silicona avanzada; Ampliación de la presencia de fabricación en Europa

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Quadion LLC, d.b.a. Minnesota Rubber and Plastics (MRP), proveedor líder de soluciones de elastómeros y termoplásticos de alta ingeniería para los mercados finales del sector médico, hídrico e industria especializada, ha anunciado hoy la adquisición de Primasil Silicones Ltd. (Primasil), una empresa con sede en Weobley (Reino Unido) dedicada a la fabricación y mezcla de caucho de silicona a medida y especializada en los mercados finales de la medicina, la climatización y la industria especializada.

“Estamos encantados de incorporar a Primasil, una empresa con cuatro décadas de experiencia en la ciencia de los materiales de silicona, a nuestra familia. La experiencia de Primasil en la formulación de materiales a medida, la mezcla y el moldeo complementará la reconocida ciencia de los materiales y las capacidades de moldeo de Minnesota Rubber and Plastic. También proporcionará una amplia variedad de nuevas soluciones para nuestros clientes”, comenta Jay Ward, CEO de Minnesota Rubber and Plastics. “Contamos con una larga historia de éxito en el servicio a nuestros clientes en Europa y la incorporación de una presencia de producción con un grado técnico tan elevado en el Reino Unido y la República Checa nos permitirá llevar nuestras capacidades locales al siguiente nivel. La adquisición no sólo aumentará nuestras capacidades de fabricación y ciencia de los materiales, sino que también ampliará nuestro alcance global -en particular en el mercado final médico- y promoverá nuestros planes de expansión de la presencia en Europa al tiempo que buscamos asociaciones activas y la adquisición de empresas de elastómeros técnicos en toda la región”, añade Ward.

Primasil ofrece una amplia gama de materiales personalizados, como la silicona curada con platino, la silicona conductora, la flourosilicona, la silicona de alta y baja temperatura, la silicona de baja emisión de humos y toxicidad y el caucho negro. La experiencia de Primasil en materia de silicona contribuirá al Centro de Innovación de MRP, impulsado por la ciencia de los materiales, que se pondrá en marcha en la primavera de 2022. Además, las capacidades de fabricación de alta precisión de Primasil incluyen el moldeo en sala blanca, la extrusión y el ensamblaje, así como la mezcla, el moldeo por inyección y los productos patentados de silicona de goma y caucho de silicona líquida (LSR).

La incorporación de las capacidades de Primasil complementará la oferta actual de MRP, que incluye soluciones de elastómeros y termoplásticos de alta ingeniería para los sectores de dispositivos médicos, agua, alimentos y bebidas, infraestructuras y otras industrias esenciales a nivel mundial. MRP se ha forjado una sólida reputación a lo largo de sus más de 75 años de historia por el diseño, el desarrollo, la fabricación y el ensamblaje de productos para entornos difíciles, tolerancias estrictas y aplicaciones técnicamente exigentes, incluyendo soluciones multimateriales y formulaciones de materiales personalizadas.

“El equipo de Primasil está muy ilusionado con esta oportunidad. Estamos deseando trabajar junto a nuestros nuevos colegas de Minnesota Rubber and Plastics para seguir presentando servicio a nuestros valiosos clientes -en Europa y en todo el mundo- con tecnologías innovadoras, gran talento y más opciones que nunca”, expresa Steve Wheeler, director gerente de Primasil. “No sólo estamos adquiriendo grandes productos y capacidades para complementar nuestra oferta actual; estamos añadiendo un equipo de clase mundial. Tenemos previsto extender la propiedad a todos los nuevos colegas que recibimos de Primasil”, prosigue Ward.

Wheeler seguirá dirigiendo Primasil e informará a la organización MRP. Para más información sobre Minnesota Rubber and Plastics y su oferta actual, visite www.mnrubber.com.

Acerca de Primasil Silicones

Primasil se fundó en 1978 para satisfacer las crecientes necesidades de caucho de silicona. Originalmente una empresa de moldeado, Primasil pronto se expandió para ofrecer extrusión y desarrollar sus propias formulaciones personalizadas, convirtiéndose rápidamente en el principal proveedor independiente del Reino Unido de compuestos de caucho de silicona. En la actualidad, Primasil sigue suministrando productos y materiales de silicona en todo el mundo a una gran variedad de sectores, como el aeroespacial, el de la automoción, el electrónico, el médico y el farmacéutico y el ferroviario y de transporte público. Para más información, visite www.primasil.com.

Acerca de Minnesota Rubber and Plastics

Minnesota Rubber and Plastics (MRP) es líder en el desarrollo de compuestos de materiales y en la fabricación de componentes elastoméricos y termoplásticos a medida. Durante 77 años, la empresa se ha forjado una reputación de colaboración en el diseño y la producción con éxito de “piezas complicadas”. Con instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia, MRP colabora con los fabricantes de equipos originales para resolver los difíciles retos de sellado y componentes en múltiples mercados. Sus capacidades incluyen la ciencia y formulación de materiales, la creación de prototipos de productos totalmente funcionales y la excelencia operativa y consolidación de la cadena de suministro. El Centro de Innovación de la empresa, que se inaugurará en la primavera de 2022, proporcionará a sus clientes un mayor acceso directo a la experiencia en ciencia de los materiales y un proceso de diseño-construcción-prototipo-prueba totalmente integrado que mejora la innovación y acelera enormemente el desarrollo de los productos. La empresa hace hincapié en la investigación y el desarrollo y capacita a sus técnicos para diseñar, formular, desarrollar y probar una amplia gama de materiales y piezas de alta ingeniería. Para más información, visite www.mnrubber.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

