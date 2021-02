Ministro de Salud de Ecuador decidió vacunar antes a sus familiares en vez de a grupos prioritarios

El ministro de Salud Pública de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, está siendo investigado tras las denuncias por una supuesta participación en un delito de tráfico de influencias a la hora de repartir las vacunas contra el coronavirus, las cuales utilizó para vacunar a sus familiares olvidándose de los grupos prioritarios.

Por medio de las redes sociales la Fiscalía General del Estado en Ecuador informó que “con base en varias denuncias presentadas, la Fiscalía abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Z., por un supuesto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas para Covid-19”.

Diana Salazar, la Fiscal General, recibió estas denuncias por parte del grupo Acción Jurídica Popular, que informó que las 8,000 vacunas que llegaron a Ecuador el pasado 21 de enero, estaban destinadas para ser aplicadas al personal médico de primera línea que combate la pandemia de covid-19 en el país.

A Zevallos se lo acusa de haber priorizado a familiares suyos residentes de un hogar de adultos mayores conocido como ‘Centro Geriátrico del Hospital de los Valles de Quito para que ellos recibieran la vacuna que estaba destinada al Hospital Pablo Arturo Suárez.

Freddy Carrión, Defensor de Pueblo, informó que las delegaciones provinciales de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) institución que él dirige realizarán labores de seguimiento exhaustivas del plan de vacunación ante las sospechas surgidas tras las denuncias.

Grupos de médicos, candidatos políticos, asambleístas y varios sectores de la sociedad han pedido la renuncia del ministro Zevallos. La fiscal Salazar solicitó a la cartera sanitaria la entrega del protocolo establecido para determinar el orden, la forma de vacunación y la cantidad de vacunas que se colocaron en el hogar de ancianos donde estaban los familiares del ministro.

Por su parte, Zeballos por medio de un video justificó su accionar asegurando que los “adultos mayores fueron escogidos para esta fase inicial en Ecuador, y en el resto del mundo (…) El día sábado, dentro de mis actividades visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando dentro de lo ya estaba planificado”. “Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo”, agregó.

“(Lamento) muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé, no soy político, no entiendo de política”, mencionó en el mensaje. Y añadió: “si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado”, continuó.