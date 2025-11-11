Ministro de Israel celebra la aprobación de la ley de pena de muerte a presos palestinos 

La provocadora celebración del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gir, tras la aprobación de la controvertida ley que permite la pena de muerte a presos palestinos, ha generado indignación y alerta en la comunidad internacional.

Esta ley, aprobada recientemente en la Knéset, establece la pena capital para quienes sean condenados por delitos mortales contra israelíes, centrándose especialmente en los presos palestinos.

La reacción del funcionario, ampliamente difundida en redes y medios, incluyó declaraciones consideradas “triunfalistas” y gestos que para muchos analistas son una clara provocación hacia la comunidad palestina y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

La medida ha sido calificada como un retroceso en materia de derechos y ha reavivado el debate sobre el uso de la pena de muerte en Israel.

Críticas y reacciones políticas en la comunidad internacional

Organizaciones internacionales, incluyendo la ONU y Amnistía Internacional, han condenado la ley y el clima de “provocación” generado por el ministro israelí.

Diversos gobiernos latinoamericanos también han manifestado su preocupación, advirtiendo que la decisión profundiza aún más el conflicto en la región y pone en peligro eventuales vías de diálogo para la paz.