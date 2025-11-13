Mindbreeze fue nombrado líder en el modelo IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, proveedor de soluciones de gestión de conocimiento con tecnología de IA líder a nivel mundial, fue nombrado líder en el modelo IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment (número de documento US53011225, noviembre de 2025).





En el modelo IDC MarketScape, se evaluaron 14 proveedores de software de descubrimiento de conocimiento. Para la evaluación, IDC dividió potenciales mediciones de éxito clave en dos categorías principales: capacidades y estrategias.

Puede obtener su copia gratuita del extracto aquí.

IDC MarketScape señala lo siguiente: “Las empresas que buscan información fiable y contextualizada de fuentes internas y externas deben tener en cuenta a Mindbreeze. La plataforma facilita la toma de decisiones de cumplimiento normativo, gestión de riesgo y planificación estratégica, apelando a áreas de negocios como servicio al cliente, finanzas, legales y recursos humanos. Puede personalizar aplicaciones de búsqueda prediseñadas a departamentos específicos y, al mismo tiempo, admitir iniciativas de gestión de conocimientos y espacio de trabajo digital de mayor alcance”.

"Estamos orgullosos de recibir este reconocimiento como líder en el modelo IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment", indicó Daniel Fallmann, director general y fundador de Mindbreeze. “Con Insight Workplace, ofrecemos a nuestros clientes un espacio de trabajo digital unificado con tecnología de IA que transforma información en conocimientos procesables. Esto permite que los empleados accedan a información relevante al instante para fomentar una colaboración más inteligente y una toma de decisiones más eficiente en toda la organización”.

Descargue ya mismo un extracto del modelo “IDC MarketScape: Worldwide General-Purpose Knowledge Discovery Software 2025 Vendor Assessment”.

Mindbreeze InSpire está transformando el futuro de la inteligencia empresarial y revolucionando la manera en que las organizaciones acceden al poder de su información. Con la tecnología de agentes de IA avanzados, integra y analiza de forma transparente datos estructurados y no estructurados de distintos sistemas y convierte la complejidad en claridad.

Más de 2700 de las empresas más grandes del mundo utilizan Mindbreeze InSpire como solución de búsqueda con tecnología de IA segura y precisa para la gestión de conocimiento proactiva.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer un panorama general de la idoneidad competitiva de proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una metodología de puntaje rigurosa, basada en criterios cuantitativos y cualitativos, que da como resultado una ilustración gráfica única de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape ofrece un marco de trabajo claro donde pueden compararse fehacientemente las ofertas de productos y servicios, las capacidades y las estrategias, y los factores de éxito en el mercado presentes y futuros de los proveedores. Este marco además ofrece a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y las debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Sobre Mindbreeze

Mindbreeze es líder interncional en inteligencia empresarial basada en IA, con sede en Europa y Estados Unidos. Mindbreeze InSpire redefine la forma en que las organizaciones acceden y utilizan la información. Gracias a su avanzada IA, transforma datos complejos en información útil, conectando y analizando información de forma fluida entre distintos sistemas.

A diferencia de las soluciones tradicionales, los agentes de IA de Mindbreeze ofrecen un panorama contextualizado y altamente relevante que se adapta a necesidades comerciales exclusivas para facilitar una toma de decisiones más rápida e inteligente. Con capacidades de integración inigualables, Mindbreeze InSpire maximiza el valor de su ecosistema de información y, al mismo tiempo, fomenta la innovación.

Mindbreeze cuenta con la confianza de los líderes de la industria, es reconocido por su tecnología de vanguardia y lidera el camino hacia la apertura de nuevas dimensiones para la inteligencia empresarial.

Obtenga más información en www.mindbreeze.com o síganos en LinkedIn y X @Mindbreeze.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa



Mindbreeze



Britney Chandler



+1-312-300-6745



pr@mindbreeze.com