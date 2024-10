Mindbreeze es socio de IA de Fabasoft Approve

Redefinición de la gestión de documentos y calidad con inteligencia artificial





LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--El fabricante de software Fabasoft Approve amplía su sistema de administración de documentos y calidad (DMS/QMS) basado en la nube Approve con servicios de IA de Mindbreeze. Los clientes del sector de la ingeniería mecánica y de instalaciones se benefician de un flujo inteligente de información en la cadena de suministro y evitan la pérdida de conocimientos técnicos debido a cambios en la plantilla.

El producto estándar flexible para la industria permite conectar en red a proveedores y clientes en un entorno de datos común. Esto simplifica enormemente el suministro y procesamiento de la información. La IA proporciona información contextual para los procesos automatizados de prueba y aprobación. Esto reduce el trabajo manual y garantiza la eficacia y la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.

Asistencia de IA con sólo pulsar un botón

«Con Approve, ofrecemos asistencia de IA con solo pulsar un botón. Nuestros clientes pueden acceder a la ayuda de la IA directamente en "Non Conformance Reports" según CAPA u "8D" sin la laboriosa tarea de teclear primero las indicaciones", explica Andreas Dangl, empresario y director general de Fabasoft Approve GmbH. A continuación, el software ofrece sugerencias precisas de actuación en la «gestión de incidencias» o ayuda a reunir un equipo de expertos para corregir los defectos.

Mindbreeze analiza y vincula información procedente de una gran cantidad de fuentes de datos internas de la empresa, como solicitudes de servicio o documentos técnicos. En función de las necesidades, Mindbreeze procesa el contenido en vistas personalizadas de 360 grados, crea resúmenes o proporciona respuestas a las preguntas formuladas (chat con documentos). «En ámbitos de aplicación específicos, la inteligencia artificial ya es más potente y eficiente que los seres humanos. En particular, las tareas que contienen patrones que una IA puede aprender pueden automatizarse perfectamente. Esto libera a los especialistas y les deja tiempo para tareas más importantes», explica Daniel Fallmann, fundador y director general de Mindbreeze.

Encontrará más información en el libro blanco «AI in Practice: Intelligent Document and Quality Management for Industry»

Sobre Mindbreeze

Mindbreeze es un proveedor líder de soluciones de administración del conocimiento basadas en IA con sedes en Europa y Norteamérica y una red internacional de socios. Mindbreeze InSpire utiliza IA generativa (GenAI) y otros métodos de inteligencia artificial (IA) para ayudar a las empresas a analizar, comprender y poner en red de forma eficiente su información crítica para el negocio.

Acerca de Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH es un fabricante europeo de software de administración de documentos y calidad (DMS/QMS) para el sector industrial. Gracias a la sencilla adaptabilidad sin código/con poco código, los requisitos específicos del cliente pueden implementarse en un abrir y cerrar de ojos. Los procesos interempresariales conectan a los socios de proyecto internos y externos en una plataforma común y, con el apoyo de la IA, trazan digitalmente el ciclo de vida completo de la información para los productos industriales. Numerosas grandes empresas internacionales del sector de la ingeniería mecánica y de plantas confían en el producto basado en la nube Approve de Fabasoft PROCECO como entorno de datos compartido en su estrategia de digitalización.

Encontrará más información en la sala de prensa de Fabasoft Approve, www.fabasoft.com/approve, o síganos en LinkedIn y Twitter @Fabasoft.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Fabasoft Approve



Sandra Hofmann



Teléfono: +43/732/606162-0



Correo electrónico: approve@fabasoft.com