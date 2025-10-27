Millones de personas quedarán sin cupones de alimentos en EEUU a partir de noviembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha emitido una alerta sobre posibles recortes en cupones de alimentos federales debido a la amenaza de un cierre de gobierno.

La palabra clave, recortes en cupones, cobra relevancia al poner en riesgo la asistencia alimentaria de millones de familias, especialmente aquellas de origen latino en el país.

El programa de cupones de alimentos federales, conocido como cupones de alimentos, proporciona ayuda para la compra de comida a quienes más lo necesitan.

Sin embargo, si el Congreso no llega a un acuerdo presupuestario pronto, la continuidad del beneficio está en duda, generando preocupación entre quienes dependen de esta asistencia.

Impacto de un cierre de gobierno en la asistencia alimentaria

Un eventual cierre de gobierno en EEUU podría paralizar diversas agencias federales, incluyendo el financiamiento de programas esenciales como el de la entrega de alimentos, que beneficia a más de 42 millones de personas.

El Departamento de Agricultura advirtió que, en caso de prolongarse la falta de acuerdo, los fondos para los cupones de alimentos podrían agotarse después de noviembre.

Esto afectaría a millones de hogares, muchos de ellos encabezados por inmigrantes y familias latinas, poniéndolos en situación de vulnerabilidad alimentaria.

En contextos anteriores, cierres de gobierno han generado interrupciones en la entrega de beneficios sociales, provocando alarma en comunidades que dependen del apoyo estatal.

Autoridades y organizaciones sociales advierten que el efecto inmediato se vería en los supermercados y comedores sociales, que podrían enfrentar una mayor demanda.