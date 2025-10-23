Millones de personas están a punto de perder la asistencia alimentaria por el cierre del gobierno 

La frase “millones perder asistencia alimentaria por cierre de gobierno” es hoy una preocupante realidad que podría afectar a comunidades a lo largo de Estados Unidos.

Según especialistas, si el Congreso no logra aprobar un nuevo presupuesto federal, millones de personas dejarán de recibir la asistencia alimentaria proporcionada por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, por sus siglas en inglés, y otros programas vitales.

Ante la amenaza de un inminente cierre de gobierno en EEUU, organizaciones como Feeding America han advertido sobre el riesgo de desprotección para las familias más vulnerables, entre ellas un alto porcentaje de comunidades latinas e inmigrantes.

La pérdida del acceso a alimentos básicos podría ocasionar graves consecuencias sociales y económicas, sobre todo en sectores ya afectados por la inflación y el desempleo.

Impacto en comunidades latinas y programas esenciales

El cierre del gobierno no solo afecta al reparto de alimentos. También pone en pausa servicios de salud, educación y vivienda temporaria dependientes de fondos federales.

En estados con alta población latina, la preocupación es aún mayor. La interrupción de programas como WIC (Mujeres, Infantes y Niños) amenaza la nutrición de mujeres embarazadas y niños pequeños.

En este contexto, grupos de apoyo insisten en la urgencia de soluciones políticas estables para evitar el colapso de la red de seguridad social que ampara a millones.

La discusión se mantiene activa, mientras propios líderes comunitarios llaman a no bajar la guardia y buscar alternativas de ayuda local.