Millones de cigarras invaden el este de EEUU tras pasar 17 años bajo tierra

Millones de cigarras han invadido el este de Estados Unidos tras 17 años de pasar bajo tierra esperando poder salir masivamente para aparearse.

Las cigarras, también conocidas como chicharas, viven en el subsuelo, alimentándose de la savia de los árboles por casi dos décadas.

Cada 17 años cuando el suelo alcanza una temperatura de 18 grados centígrados millones de cigarras salen para aparearse.

El ruidoso ritual tiene una duración de cuatro a seis semanas, situación que tiene en alerta a pobladores del este de los EEUU.

Carolina del Norte y Virgina, son las primera regiones donde las cigarras empiezan a resurgir de sus pequeños agujeros.

“Una vez que emergen del suelo, cambian de piel y adquieren la forma adulta con la que vivirán tres o cuatro semanas”, explicaron expertos.

Durante el apareamiento los machos vuelan haciendo sonidos que las hembras reconocen y responden.

Posteriormente las cigarras hembra dejan los huevos para luego morir y dejar que el macho repita la operación las veces como puede.

Las cigarras no representan un peligro porque no atacan a los humanos y no son venenosas.

“Estos insectos no representan peligro para los humanos, no van a picar a nadie, incluso, muchos perros se las van a comer y no habrá problema porque no son venenosas”, dijo el director de entomología de la Universidad de Viginia Tech. Eric Day.

“Pasan 17 años a oscuras bajo la tierra y aproximadamente un mes a la luz del día antes de morir”, explica el experto.