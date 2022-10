Milliken & Company se compromete con un futuro de cero emisiones netas

SBTi verifica la meta de cero emisiones netas basada en la ciencia de la compañía para 2050

Spartanburg, S.C.–(BUSINESS WIRE)–Milliken & Company, un fabricante global diversificado, anunció que sus metas de cero emisiones netas basadas en la ciencia han sido aprobadas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), respaldada por la ONU. La SBTi es un colectivo de organizaciones internacionales dedicado a ayudar a las compañías a establecer metas de reducción de emisiones, en coherencia con el Acuerdo de París y la ciencia del clima.





“En Milliken, la sostenibilidad es un valor esencial”, comenta Halsey Cook, presidente y CEO de Milliken & Company. “El cambio climático está presionando a las comunidades, las compañías y nuestro planeta. Este es el momento de realizar acciones significativas”.

La SBTi calcula que, actualmente, las compañías comprometidas con la reducción de las emisiones en línea con la ciencia del clima representan USD 38 billones, la tercera parte de la economía global. Milliken es una de las primeras 50 compañías en todo el mundo en lograr la aprobación de metas de emisiones cero netas basadas en la ciencia y se integra a un grupo de más de 1300 empresas que han asumido compromisos de cero emisiones netas mediante el Estándar 2021 SBTi Corporate Net-Zero. Milliken es la primera compañía aprobada de Carolina del Sur, donde se ubica la sede mundial de Milliken.

“No todas las emisiones cero netas son iguales, por lo que Milliken se compromete a lograr verdaderas emisiones cero netas de gas con efecto invernadero en toda la cadena de valor en 2050, usando 2018 como año base”, comenta Kasel Knight, asesor general y Director de sostenibilidad de Milliken. “Al trabajar con la SBTi, nuestro compromiso de emisiones cero netas, junto con nuestras metas de corto y de largo plazo aprobadas, han sido examinadas completamente por la mejor ciencia disponible a nivel global”.

“Nos enorgullece que Milliken esté liderando este trabajo”, concluye Cook. “Nuestras metas empoderan a nuestro equipo de más de 8000 personas a reducir los riesgos, minimizar el impacto, trabajar con eficiencia, controlar los costos e identificar nuevas formas de entregar los productos”.

Acerca de Milliken

Milliken & Company es un líder mundial en fabricación cuyo enfoque en la ciencia de materiales produce hoy las revoluciones del mañana. Desde moléculas líderes del sector hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea productos que mejoran la vida de las personas y brindan soluciones para sus clientes y comunidades. Al aprovechar miles de patentes y un portafolio con aplicaciones en los sectores textil, de pisos, químicos especializados y atención médica, la compañía emplea un sentido de integridad y excelencia compartido para tener un impacto positivo en el mundo para las generaciones venideras. Descubra más información sobre las mentes curiosas y las soluciones inspiradas de Milliken en milliken.com y en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter.

Acerca de la iniciativa Science Based Targets

La iniciativa Science Based Targets (SBTi) es un órgano mundial que posibilita que las empresas definan metas ambiciosas de reducción de emisiones, en línea con la ciencia del clima más reciente. Se concentra en la aceleración de las compañías en todo el mundo para que reduzcan a la mitad sus emisiones antes del 2030 y logren emisiones cero netas antes del 2050. La iniciativa es una colaboración entre CDP, el Pacto global de la Organización de Naciones Unidas, World Resources Institute (WRI) y el World Wide Fund for Nature (WWF) y es uno de los compromisos de la We Mean Business Coalition.

