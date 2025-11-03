Millie Bobby Brown denuncia acoso e intimidación de David Harbour

La noticia de que Millie Bobby Brown denuncia acoso e intimidación por parte del actor David Harbour ha generado debate en redes sociales. La joven actriz, reconocida mundialmente por su papel protagónico en Stranger Things, habría hecho estas declaraciones en medio de una serie de señalamientos sobre el ambiente laboral dentro de la exitosa producción de Netflix.

De acuerdo con información revelada por el medio Latinus, Millie Bobby Brown acusó a David Harbour, quien interpreta al sheriff Hopper en la serie, de actitudes intimidatorias y comportamientos considerados inapropiados durante las grabaciones. Este tipo de conflictos ponen en el centro el tema del respeto y la seguridad de los jóvenes talentos en la industria del entretenimiento.

La denuncia de Brown no solo ha provocado comentarios de sus seguidores, sino también ha puesto en el foco a todo el elenco de Stranger Things. Algunos fanáticos recuerdan episodios previos de tensión en sets de otras producciones juveniles, lo que suscita preguntas sobre la protección de adolescentes en ambientes de trabajo de alto perfil. Al mismo tiempo, varios medios internacionales están dando seguimiento a este caso, subrayando la importancia de establecer protocolos efectivos para prevenir el acoso en la industria cinematográfica.