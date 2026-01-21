 Millennials desafían la edad y lucen más jóvenes que la Generación Z
Expertos aseguran que personas nacidas entre 1985 y 1995 aparentan menos edad gracias a hábitos de autocuidado, bienestar y estilo de vida saludable. Hoy, la juventud ya no se mide solo en años, sino en cómo te cuidas.

Expertos en tendencias demográficas y salud aseguran que muchas personas nacidas entre 1985 y 1995 suelen aparentar menos edad que integrantes de la Generación Z, a pesar de ser mayores. El fenómeno ha llamado la atención en redes sociales y entre especialistas, ya que este grupo mantiene una apariencia juvenil comparable, e incluso superior, a la de generaciones más jóvenes.

De acuerdo con los análisis, esta percepción estaría relacionada con una combinación de factores como el estilo de vida, la genética y la influencia cultural. Hábitos como rutinas constantes de cuidado de la piel, una alimentación más equilibrada y una mayor preocupación por el bienestar físico y mental han sido adoptados con mayor regularidad por muchos millennials.

Especialistas señalan que esta generación ha integrado el autocuidado como parte de su día a día, priorizando la salud preventiva, el ejercicio y prácticas de bienestar que influyen directamente en su aspecto físico.

En este contexto, la edad parece dejar de medirse únicamente por los años cumplidos y pasa a reflejarse en la forma en que las personas cuidan su cuerpo y su salud. Los millennials, concluyen los expertos, son un ejemplo de cómo una apariencia juvenil puede mantenerse más allá de los veinte años.

