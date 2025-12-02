Miley Cyrus se compromete con el músico Maxx Morando tras cuatro años de relación

La cantante estadounidense Miley Cyrus confirmó su compromiso con el músico Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. La noticia fue verificada por el medio Page Six, luego de que surgieran rumores tras la aparición de la artista en la alfombra roja del estreno de “Avatar: Fire and Ash” en Los Ángeles.

Durante el evento, Cyrus lució un llamativo anillo en su mano izquierda mientras posaba junto a Morando, lo que intensificó las especulaciones entre los asistentes y la prensa. Según el portal, la cantante se aseguró de exhibir el diamante, una pieza de oro amarillo de 14 quilates diseñada por Jacquie Aiche. La información fue confirmada por su representante, Francesca Consulting.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida personal de Cyrus, quien ha mantenido su relación con Morando mayormente fuera del foco mediático.