Miley Cyrus es demandada por supuesto plagio a una canción de Bruno Mars

La demanda fue presentada en el Tribunal del Distrito Central de California el lunes, acusando a Cyrus y a los compositores de "Flowers" de haber copiado partes de la canción de Bruno Mars de 2013, "When I Was Your Man."

Tempo Music Investments, que posee una parte de los derechos de autor de la canción de Mars tras adquirirlos de Philip Lawrence, coautor del tema, presentó la demanda por la "reproducción, distribución y explotación no autorizada" de la canción. Aunque Bruno Mars no figura como demandante en la denuncia, Tempo argumenta que las similitudes entre ambas canciones son resultado de una "copia intencionada."

En la demanda, los abogados de Tempo señalaron que "Flowers" presenta "numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos" similares a "When I Was Your Man," incluyendo el diseño melódico del verso, la línea de bajo de conexión, ciertos compases del coro, progresiones de acordes y elementos teatrales de la música. Incluso destacaron que ambas canciones comparten palabras o rimas en sus coros.

El caso cita las letras de "When I Was Your Man," como "That I should’ve bought you flowers/And held your hand," comparándolas con las de "Flowers," donde Cyrus canta: "I can buy myself flowers/And I can hold my own hand." Además, señalan una pausa dramática similar en el coro de ambas canciones.

Tempo Music Investments busca una indemnización por daños cuya cantidad será determinada en el juicio y ha solicitado al juez que impida a Cyrus seguir reproduciendo, distribuyendo o interpretando públicamente "Flowers."

Cyrus interpretó "Flowers" durante los premios Grammy de 2024, donde ganó su primer Grammy después de casi 20 años de carrera. La canción pasó seis semanas en el número uno del Billboard Hot 100 en 2023.