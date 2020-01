Miles firman para que logo de la NBA tenga la silueta de Kobe Bryant

Más de 600,000 personas han firmado en las últimas horas una petición en Change.org para que Kobe Bryant, quien murió en un trágico accidente en helicóptero, sea la nueva silueta del logo de la NBA, lugar que actualmente es ocupado por Jerry West, también exestrella de los Lakers.

“Luego del fallecimiento prematuro e inesperado del gran Kobe Bryant, firma esta petición en un intento de inmortalizarlo para siempre como el nuevo logotipo de la NBA”, dice la petición ‘Petition to make Kobe Bryant the new NBA Logo ‘, creada por el usuario Nick M .

Esta no ha sido la única solicitud por la cual los aficionados y seguidores de Kobe buscan inmortalizarlo en el logo de la liga.

“El apoyo a esta petición ha sido fuera de este mundo. Quiero agradecer profundamente a todos los que han contribuido al firma y donar para esta petición. Cuando empecé esto no esperaba que saliera mucho, mi meta era de cien firmas, cuando mucho. Ahora estamos en 16,000! Espero que con nuestro esfuerzo, que nuestro sueño se vuelva realidad y podamos ver a Kobe Bryant grabado en logo de la NBA. Sigamos difundiendo esta solicitidud! Y como diría Kobe: “Mamba out”.