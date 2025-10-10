Miles de palestinos regresan a Gaza tras el alto al fuego mediado por EEUU

Decenas de miles de palestinos comenzaron a regresar este viernes al norte de la Franja de Gaza, luego de que entrara en vigor un alto al fuego mediado por Estados Unidos, lo que genera esperanzas de poner fin a la guerra entre Israel y Hamas que ha devastado el enclave durante los últimos dos años.

El acuerdo, parte del plan de cese al fuego de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, plantea interrogantes sobre el futuro gobierno de Gaza y el eventual desarme de Hamas, una condición exigida por Israel y Washington.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien en marzo dio por terminado un cese al fuego anterior, advirtió que su país podría reanudar las operaciones militares si Hamas no entrega sus armas. “Si el desarme se logra por las buenas, bien. Si no, se logrará por las malas”, afirmó en un mensaje televisado.

Pese a las tensiones, la tregua marca un paso importante hacia el fin de un conflicto que comenzó en 2023, tras el ataque de Hamas contra Israel. Desde entonces, los enfrentamientos han dejado decenas de miles de palestinos muertos y han desplazado al 90% de la población de Gaza, estimada en unos dos millones de personas.

El ejército israelí confirmó el inicio del alto al fuego en la mañana del viernes, informando además que los 48 rehenes que aún permanecen en poder de Hamas serán liberados a más tardar el lunes. Israel cree que solo 20 de ellos siguen con vida.

Tras el anuncio, los bombardeos que continuaban en algunas zonas de Gaza se detuvieron en gran medida, permitiendo el retorno masivo de civiles hacia el norte.

En paralelo, Israel autorizó a las Naciones Unidas a reanudar la entrega de ayuda humanitaria a gran escala a partir del domingo, según un funcionario del organismo. Se espera que ingresen 170.000 toneladas métricas de suministros acumuladas en Jordania y Egipto, después de meses de bloqueo.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, recordó que en los últimos meses solo se había podido entregar un 20% de la ayuda necesaria a la población de Gaza, subrayando la urgencia de ampliar la asistencia en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.