La reciente aplicación de una normativa federal ha puesto en riesgo a más de 200,000 camioneros inmigrantes en Estados Unidos, quienes podrían perder sus licencias de conducir comerciales en los próximos meses.

El mayor impacto recae sobre comunidades latinoamericanas que dependen de este sector para sostener a sus familias, según información publicada por agencias.

La disposición exige que los solicitantes de una licencia de conducir válida en cada estado verifiquen su estatus migratorio actualizado constantemente.

Muchos camioneros inmigrantes, en su mayoría con permisos temporales o esperando resoluciones migratorias, ahora temen quedar inhabilitados para trabajar y, en peor escenario, enfrentar deportaciones

El impacto social y económico para familias latinoamericanas

El sector del transporte estadounidense ha dependido históricamente de trabajadores extranjeros, en particular de la mano de obra latina.

La posible pérdida de licencias no solo reduciría la fuerza laboral, sino que también generaría una crisis económica para miles de familias en Centroamérica y Latinoamérica que dependen de remesas enviadas por estos trabajadores.

Expertos advierten que la escasez de camioneros podría incrementar los precios de bienes básicos y afectar las cadenas de suministro en todo el país.

Representantes de organizaciones migrantes han alzado la voz, solicitando al gobierno flexibilizar o revisar la implementación de esta medida.

En el contexto centroamericano, este anuncio preocupa debido a que miles de hogares podrían ver disminuidos los ingresos familiares.

El tema ya se discute en foros migratorios y laborales de la región.

Un reporte reciente de la American Trucking Associations sostiene que la industria podría enfrentar pérdidas millonarias y una nueva ola de escasez de transportistas calificados, si no se flexibilizan las reglas para conductores con estatus migratorio temporal.