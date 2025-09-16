Milei trata de afrontar la derrota electoral asegurando que lo peor ya pasó  

El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta una complicada situación política tras sufrir una derrota electoral que lo deja en una posición delicada frente a la oposición y a los mercados.

En medio de la incertidumbre, Milei asegura que lo peor ya pasó para Argentina, intentando transmitir confianza respecto al futuro económico del país.

En declaraciones recientes, el mandatario se mostró optimista y señaló que las etapas más duras del proceso de ajuste habrían quedado atrás.

Este mensaje busca apaciguar el nerviosismo financiero y político tras los resultados electorales, marcando un viraje en el discurso oficial.

Sin embargo, la crisis económica argentina persiste, con inflación elevada y presión cambiaria, lo que mantiene atento al sector privado y a la sociedad civil.

“El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro Gobierno y es un principio no negociable”, dijo Milei

Reacciones del mercado y mensajes oficiales

Tras la derrota electoral Milei, los mercados reaccionaron con volatilidad, reflejando la preocupación por la ruta económica argentina.

No obstante, los voceros oficiales insistieron en que las reformas impulsadas por el gobierno ya están rindiendo frutos y que el “pico de la tormenta” habría pasado, a pesar de las dificultades sociales aún presentes.

Mientras tanto, sectores de la oposición exigen mayor transparencia en el presupuesto y políticas de alivio para los más afectados.