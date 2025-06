Milei no descarta cooperación militar con Israel ante tensión con Irán

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ratificó este miércoles su firme respaldo a Israel en medio de la creciente tensión con Irán. Según afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el alineamiento con el Estado israelí no representa un riesgo adicional para la seguridad nacional, pese al escenario internacional convulsionado.

Durante una rueda de prensa en Casa Rosada, Adorni explicó que la posición argentina se basa en un memorando de entendimiento firmado recientemente entre Milei y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El acuerdo, suscrito durante la visita del mandatario argentino a Israel, contempla la cooperación en áreas como defensa, educación y concienciación sobre el antisemitismo. No obstante, los términos específicos del documento aún no han sido divulgados, y el vocero aclaró que no existe, por ahora, ningún pedido de apoyo militar.

“El memorando representa un paso más en la consolidación de una asociación estratégica. Su contenido se irá definiendo con el tiempo. Hoy no hay ningún requerimiento ni acción concreta en materia de defensa”, indicó Adorni.

Respecto a las consecuencias que podría tener esta postura internacional, el funcionario desestimó que implique una amenaza mayor para el país. Recordó que Argentina ha sufrido ataques terroristas en el pasado, incluso sin mantener una alineación explícita. “Este apoyo no supone un riesgo adicional. De todos modos, si se detecta algún nivel de amenaza para sedes diplomáticas u otras instalaciones, se adoptarán las medidas preventivas necesarias”, sostuvo.

Además, Adorni confirmó que el gobierno mantiene la decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026, tal como anunció Milei durante su campaña presidencial.

Tras su visita a Israel, el presidente Milei mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu, en la que expresó su solidaridad ante los recientes ataques iraníes. Fuentes oficiales señalaron que el primer ministro israelí agradeció el respaldo argentino y compartió información sobre la operación militar denominada “León Ascendente”.

Luego del primer ataque, la Oficina de Prensa de la Presidencia difundió un comunicado en el que condenó enérgicamente el ataque masivo con misiles y drones lanzado por Irán contra territorio israelí. Además, repudió la designación de Ahmad Vahidi, acusado por su participación en el atentado a la AMIA como jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Adorni concluyó que la situación internacional es monitoreada de forma constante por los organismos de seguridad del Estado y que se trabaja para fortalecer las capacidades defensivas de Argentina, aprendiendo de otras naciones con mayor experiencia en la materia.