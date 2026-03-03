Milei logra la mayor reforma laboral en Argentina y los grandes perdedores son los trabajadores 

La mayor reforma laboral en Argentina de los últimos 50 años ya es una realidad bajo la administración de Javier Milei.

El mandatario y su equipo lograron aprobar un paquete de modificaciones profundas que impactan principalmente en los despidos y la extensión de las jornadas laborales, cambiando la dinámica para millones de trabajadores argentinos.

La reforma reduce los costos de despido para las empresas, buscando flexibilidad para contratar y despedir personal.

Además, permite jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, una medida que genera debate por su impacto en la calidad de vida de los trabajadores.

Promotores argumentan que estas medidas modernizan el mercado laboral argentino, facilitando la inversión extranjera y la competitividad.

Sin embargo, sindicatos y sectores opositores las critican como un retroceso en los derechos laborales conquistados tras décadas de luchas.

Principales transformaciones: despidos y extensión de jornadas

Los despidos, junto con los costos asociados, han sido reorganizados para fomentar la movilidad en el mercado laboral.

Ahora, indemnizaciones y recargos se reducen, lo que según el gobierno facilitaría tanto nuevas contrataciones como reubicaciones laborales.

La polémica ronda la habilitación de jornadas extensas, de hasta 12 horas al día, que representan un cambio histórico frente al límite anterior de 8 horas.

Organizaciones laborales denuncian una precarización del empleo y alertan sobre el posible incremento de la fatiga y los accidentes laborales.

Por otro lado, las cámaras empresarias sostienen que la flexibilización es indispensable para revitalizar una economía en crisis y poner a Argentina en la senda del crecimiento.