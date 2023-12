Milei envía la Armada a custodiar el mar argentino para evitar la llegada de barcos pesqueros chinos

El gobierno de Javier Milei ordenó el envío de la Armada argentina a custodiar el mar para evitar que los barcos pesqueros chinos depreden la zona económica exclusiva de la nación suramericana.

Con la decisión, las tensiones entre China y Argentina podrían llegar a otro nivel, a pesar de que el gobierno de Milei ha tratado de disminuir los ataques a su llegada a la presidencia.

Medios locales destacaron que Milei envió a la zona el patrullero oceánico ARA Piedrabuena con el objetivo de intensificar la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva.

El titular del Ministerio de Defensa, Luis Petri, detalló que el envío de la armada es para vigilar que los cientos de barcos pesqueros asiáticos no depreden la zona económica exclusiva del país.

Administraciones anteriores habían intentado resguardar la región. Hace unos meses el gobierno de Alberto Fernández había anunciado un acuerdo con Noruega para adquirir cuatro aviones P3 Orion que servirán a la Armada para reforzar la exploración marítima de largo alcance y patrullaje del mar argentino.

El gobierno de Milei miró prioritario proteger la zona y adquirir una aeronave Beechcraft B200 para reforzar el patrullaje que inició el ARA “Piedrabuena”, en el área adyacente a nuestra Zona Económica Exclusiva.

La zona marítima es conocida por su riqueza en especies de interés comercial y que da hogar a miles de especies marinas, muchas de las cuales se presumen endémicas de la región.

Se cree que los buques pesqueros chinos han contribuido a la depredación, razón por la cual el gobierno busca proteger su zona marítima; evitando la pesca indiscriminada.

Una investigación de la revista The Economist reveló que millares de barcos pesqueros de China estaban provocando un enorme daño ambiental, razón por la cual Milei no dudó en enviar a la Armada.

“La flota pesquera china tiene la peor reputación global de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Cerca de un tercio de los 3.000 buques operan en Sudamérica todo el año. Persiguiendo al calamar migratorio, pasan 6 meses del año saqueando las aguas del Atlántico, frente a la Argentina y otros 6 haciendo capturas en el Pacífico, cerca de Ecuador y Perú, atravesando el estrecho de Magallanes”, afirmó The Economist.

Las decisiones de Milei al llegar a la presidencia han generado una ola de críticas y alabanzas. Entre las decisiones más cuestionadas están las reformas que perjudican a la clase trabajadora.