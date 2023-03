Milan y Sasha ayudaron a Shakira a la “tiradera” en contra de Piqué

La cantante colombiana Shakira confesó que Milan y Sasha le ayudaron con la “tiradera” en contra de su expareja, Gerard Piqué.

Según la artista, Milan le pidió a su manager contactar a Bizarrap para una colaboración; ya que es fanático de su música, mientras que Sasha le creó el diseño de la canción “Monotonía”.

Los detalles de la participación de sus hijos en su carrera musical las dio a conocer en una amplia entrevista, en la que habló hasta de su separación.

“Ellos tiene una participación en mi carrera bastante activa, porque tiene muy buenas ideas y tiene mucho criterio”, dijo la artista al hablar de Milan y Sasha.

Indicó que, al tener una mente joven, ella siempre está dispuesta a escuchar sus opiniones, las cuales han demostrado ser un éxito.

“En el video Te Felicito, Sasha, el menor, tuvo la idea del robot, y Milan lo del fuego verde”, reveló la cantante tras sus tres éxitos musicales.

Añadió que el arte gráfico de “Monotonía” lo hizo Sasha en su Ipad. “No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony. Entonces le dije: A ver Sasha tú que opinas. Y me dice: a ver mami, yo te lo hago”.

Resaltó que Milan y Sasha se compenetran muy bien en sus proyectos, porque tiene una sensibilidad especial. “Yo los escucho. Lo de la sesión 53 con Bizarrap, es el resultado de una sugerencia de Milan. Milan me dijo: Mami tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino”.

Señaló que fue su hijo el que la introdujo a la música del artista argentino, calificando como bueno el tener hijos pequeños.

Al respecto, señaló que su hijo de 10 años es bastante detallista y fue el que le dijo que estaba un poquito lejos del micrófono cuando grababa.