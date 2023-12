Milagro de Año Nuevo: Santuario de animales está sin ocupantes por primera vez en 50 años

La superpoblación es un desafío persistente para muchos refugios de animales en los Estados Unidos. Con frecuencia, estos refugios exceden su capacidad máxima en un esfuerzo por ayudar a las mascotas necesitadas. La Adams County Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ACSPCA), con sede en Pensilvania, no era una excepción y hasta hace tres días, todas sus jaulas estaban ocupadas.

Sin embargo, en un giro del destino considerado un “milagro navideño” por el refugio, todas las mascotas bajo su cuidado encontraron un hogar permanente en un tiempo récord. Por primera vez en 47 años, las jaulas están vacías. Este hito es significativo para todos los refugios de animales en los Estados Unidos. Según cifras de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), alrededor de 6.3 millones de animales de compañía ingresan a los refugios del país cada año, y aproximadamente 920,000 son sacrificados debido a la superpoblación.

Las buenas noticias fueron compartidas por la organización a través de una publicación en su página de Facebook. Hace dos semanas, las jaulas estaban “casi llenas”, pero ahora no tienen ninguna mascota bajo su cuidado, excepto por un gato callejero que ingresó justo antes del anuncio. El refugio agradeció a su personal por trabajar arduamente para cuidar a los animales y asegurarse de que encontraran un hogar lleno de amor.

Durante 2023, el refugio ayudó a 598 animales a encontrar hogares permanentes y reunió a otras 125 mascotas callejeras con sus dueños.

A pesar de la celebración, el refugio anunció que la próxima semana recibirá animales de otros refugios del estado para aliviar algo del estrés causado por la superpoblación.

La publicación concluyó agradeciendo a todos los involucrados en su labor y expresó su anticipación por nuevas aventuras en 2024, mientras disfrutan de su logro y desean felices fiestas a sus seguidores.

El anuncio fue bien recibido por los seguidores del refugio, quienes agradecieron su compromiso con los animales y subrayaron la importancia de su labor. La publicación se llenó de comentarios de personas que compartieron fotografías y descripciones breves de mascotas adoptadas en el refugio, ahora disfrutando de una nueva vida.

La ACSPCA es una organización sin fines de lucro que ofrece refugio y cuidado a mascotas perdidas, abandonadas y maltratadas, además de investigar casos de crueldad animal.

Su trabajo va más allá: buscan educar a la comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas mediante programas de esterilización, bienestar y seguridad animal, como se detalla en su sitio web. Además, organizan eventos para recaudar fondos y promover la adopción, buscando mejorar la calidad de vida de los animales bajo su cuidado.

Aunque reciben menos del 1% de su presupuesto del condado de Adams, cuentan con donaciones de personas interesadas en apoyar su labor. La organización se mantiene gracias a cinco empleados de tiempo completo y media decena de trabajadores de tiempo parcial.

Su presencia en redes sociales es constante, compartiendo contenido audiovisual de las mascotas y brindando actualizaciones desde su llegada hasta que encuentran un hogar permanente con una familia amorosa.