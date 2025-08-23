Miguel Uribe Londoño será precandidato presidencial del Centro Democrático tras el asesinato de su hijo

El partido Centro Democrático anunció este viernes que Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, se unirá oficialmente al proceso de selección interna para definir el candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026.

La colectividad de oposición al gobierno de Gustavo Petro explicó que Uribe Londoño solicitó el jueves su inclusión en la lista de precandidatos, decisión que tomó, según expresó, en representación de su familia y en memoria de su hijo.

Uribe Turbay, de 39 años, murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de sufrir un atentado en Bogotá en el que recibió dos disparos en la cabeza. Durante el funeral, su padre destacó que “las ideas de Miguel están más vigentes que nunca”, al tiempo que rechazó la violencia y pidió a los colombianos “frenar esta locura en 2026”.

Con su ingreso, Uribe Londoño se suma a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, quienes ya habían manifestado su interés en obtener la nominación de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con el cronograma del partido, el aspirante oficial será definido entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional. Posteriormente, el 8 de marzo, el elegido participará en una consulta conjunta con otras fuerzas de derecha para unificar una candidatura presidencial de cara a los comicios del próximo año.