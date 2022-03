Microvast lanza nuevas células de batería de iones de litio y paquetes de próxima generación

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), proveedor líder mundial de tecnologías de baterías de próxima generación para vehículos comerciales, ha anunciado hoy la incorporación de dos nuevas celdas de batería de iones de litio en su cartera de productos, así como de paquetes de baterías Gen 4 mejorados.





Las nuevas celdas de iones de litio NMC de 48Ah y 53,5Ah han sido diseñadas específicamente para cumplir con los diversos requisitos técnicos para la alimentación de vehículos comerciales y especiales, donde el diseño óptimo de la batería es un reto debido a las compensaciones inherentes entre los aportes de potencia y energía. Las dos nuevas celdas de bolsa están disponibles en las mismas dimensiones y pueden integrarse en los nuevos paquetes de baterías Gen 4 de Microvast. Esta flexibilidad ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre celdas estandarizadas diseñadas para requisitos de alta potencia o de alta energía sin cambiar el diseño del tren motriz, ofreciendo así a los clientes una solución única para una amplia gama de aplicaciones.

“Las nuevas celdas permiten a nuestros clientes optimizar fácilmente el diseño de los vehículos en términos de densidad de energía y duración del ciclo, ofreciendo un mejor rendimiento general y reduciendo el coste total de propiedad, al tiempo que se conservan las capacidades de carga rápida. Esperamos que estas baterías de nueva generación se conviertan en motores de ingresos fundamentales para nuestro negocio en el futuro”, comenta Yang Wu, presidente y CEO de Microvast.

Las celdas de 48Ah, 53.5Ah y los paquetes de baterías Gen 4 están disponibles para pedidos de muestra inmediatamente. Microvast prevé comenzar la producción a gran escala en 2023. Entre las especificaciones clave destacan:

Producto: MpCO-48Ah HpCO-53.5Ah Densidad energética: 205 Wh/kg 235 Wh/kg Celda de bolsa: 48Ah NMC 53.5Ah NMC Vida útil: ≥7000 ciclos a 25℃ ≥5000 ciclos a 25℃ Tiempo de carga: 16 minutos para 80 % DOD @RT 48 minutos para 80 % DOD @RT Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C – 55°C -20°C – 55°C

La celda MpCO-48Ah ofrece un aumento del 10 % en la densidad de energía (205 Wh/kg) en comparación con su predecesora, junto con una capacidad de carga rápida de 3C y una vida útil superior a los 7000 ciclos. La celda HpCO-53,5Ah tiene una extraordinaria densidad energética de 235 Wh/kg y una vida que puede superar los 5000 ciclos, al tiempo que ofrece una carga rápida de 1C.

Las nuevas baterías Gen 4 mantienen unas dimensiones similares a las de sus predecesoras Gen 3, pero ofrecen hasta un 20 % más de energía y potencia. Los nuevos packs también cuentan con características de seguridad mejoradas a nivel de módulo y pack, lo que permite una mejor gestión térmica. Los paquetes de baterías Gen 4 estarán certificados para cumplir con las normas de baterías de todas las regiones.

Acerca de Microvast

Microvast es un innovador tecnológico que diseña, desarrolla y fabrica soluciones de baterías de iones de litio. Microvast es conocida por su tecnología de celdas de vanguardia y su capacidad de integración vertical, que abarca desde la química básica de las baterías (cátodo, ánodo, electrolito y separador) hasta módulos y paquetes. Al integrar el proceso desde la materia prima hasta el ensamblaje del sistema, Microvast ha desarrollado una familia de productos que cubre una amplia gama de aplicaciones en el mercado, como componentes para vehículos eléctricos, almacenamiento energético y baterías. Microvast se fundó en 2006 y tiene su sede cerca de Houston (Texas). Más información en www.microvast.com o síganos en LinkedIn o Twitter (@microvast).

"El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

