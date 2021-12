Microsoft y Esri Ofrecen Análisis de Imágenes de Satélite Centralizado en Azure Orbital

La tecnología geoespacial alojada en la nube brindará a los clientes datos de imágenes fáciles de consumir

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Los satélites ahora proporcionan enormes conjuntos de datos que requieren un procesamiento, enrutamiento de datos y almacenamiento complejos. Para satisfacer la creciente demanda de estos datos, Microsoft se ha asociado con Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, para analizar rápidamente datos de imágenes capturados por proveedores de satélites en la órbita espacial. La tecnología ArcGIS Image de Esri proporcionará procesamiento y análisis de imágenes alojadas en Azure Orbital, la estación terrestre satelital como servicio de Microsoft.

Las organizaciones de prácticamente todas las industrias ahora dependen de la inteligencia de ubicación derivada de imágenes satelitales para mejorar las operaciones, establecer políticas y tomar decisiones empresariales informadas. Por ejemplo, la devastadora temporada de incendios forestales de 2021 superó récords en todo el mundo, y los satélites han sido fundamentales a la hora de brindar información vital para el personal de respuesta a incendios forestales. Gracias a que se reduce el tiempo entre la recolección y la entrega de análisis, los socorristas ahora tienen acceso más rápido estos análisis que muestran dónde se encuentran y hacia dónde se mueven o cómo crecen aquellos incendios masivos y veloces.

“La necesidad de acelerar la entrega de información a partir de imágenes satelitales sigue creciendo a medida que continuamos viendo una mayor urgencia para responder a los desafíos ambientales, logísticos y de recursos naturales”, comenta Richard Cooke, codirector de Desarrollo comercial global de Esri. “ArcGIS Image, combinado con Azure Orbital, reducirá significativamente la latencia desde la recopilación de datos hasta la entrega de información de misiones críticas”.

Con Azure Orbital, la nube Azure de Microsoft se alimenta de los datos de los proveedores de satélites. Esto permite la aplicación y el uso perfecto de los servicios de Azure, como el cómputo, el almacenamiento y el procesamiento rápido de datos de inteligencia artificial (IA).

“Nadie está mejor preparado para alojar y analizar la próxima generación de productos de imágenes terrestres que Microsoft y Esri”, afirmó Yves Pitsch, socio director de Productos de conectividad de Azure Space, Microsoft. “ArcGIS Image y Azure Orbital, quienes trabajan en colaboración con los socios de datos satelitales y estaciones terrestres, proporcionarán productos de imágenes enfocados y accesibles diseñados para su uso inmediato, con el fin de abordar los casos de uso para misiones críticas de nuestros clientes”.

Esri trabaja junto con Microsoft desde hace más de 20 años y es su socio líder en tecnología geoespacial. El paquete de productos ArcGIS está profundamente integrado en muchas aplicaciones y servicios de Microsoft que se implementan en la plataforma en la nube de Azure.

Para saber cómo Esri puede ayudar a las organizaciones a acceder a las imágenes en la nube, procesarlas y gestionarlas con mayor facilidad, visite go.esri.com/arcgisimage.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

