Microsoft obtiene el acceso exclusivo a todo el código base de OpenAI

Microsoft logró obtener el acceso exclusivo a todo el código base de OpenAI como parte de sus inversiones tecnológica.

La información la dio conocer, por medio de Twitter, Elon Musk, uno de los fundadores de OpenAI.

“Como parte de su inversión, Microsoft obtuvo acceso exclusivo a todo el código base de OpenAI”, cita el tuit del multimillonario.

As part of their investment, Microsoft gained exclusive access to the entire OpenAI codebase

