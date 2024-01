Michelle Obama podría abrirse camino a la candidatura presidencial demócrata

Michelle Obama estaría pensando seriamente en abrirse camino a una aspiración presidencial en el Partido Demócrata ante la posibilidad de que Donald Trump supere a Joe Biden en las próximas elecciones.

La información, que no ha sido confirmada ni negada por la familia Obama, ha tomado fuerza luego que un columnista del New York Post revelara la supuesta intención de la ex primera dama de los Estados Unidos (EEUU).

Según la columnista Cindy Adams, los estadounidenses no deberían sorprenderse si Michelle Obama “se cuela en la carrera de 2024” y busca el próximo 5 de marzo abrirse camino a la candidatura presidencial demócrata.

“Los planes son elegir a Michelle para la elección presidencial demócrata. Barack, el líder de la orquesta, hace la música”, escribió Adams en su artículo periodístico.

Además, aseguró que la reconocida familia está obligando a Joe Biden a renunciar a su aspiración de reelección ante la pérdida de popularidad y un posible triunfo de Trump.

“Los Obama ahora están presionando para obligar a Joe a irse. Abandonar. Es como ¿quién más está ahí?… Un fracaso de Joe ofrece posibilidades de que Michelle pueda entrar. Obama está negociando para que eso suceda”, añade la periodista sobre la posibilidad de que la familia Obama pueda abrirse camino en las elecciones internas y generales.

Adams sustenta su información en que tanto Michelle como Obama han expresado su preocupación por las cifras de las encuestas de Biden.

El magnate estadounidense ganó la noche del lunes el caucus, o elecciones primarias en Iowa, con un arrollador resultado que superaría el 40% de diferencia de sus oponentes.