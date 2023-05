Mi elección, mi vida: la experiencia de una virgen de 35 años de edad en busca del amor verdadero

Una mujer de 35 años de edad relata su vivencia como persona que aún no ha tenido relaciones sexuales a su edad.

A mis 35 años, me siento orgullosa de mantener mi virginidad y solo me gustaría perderla después de casarme. No es por miedo al dolor que pueda sentir la primera vez, sino porque no me interesa tener relaciones casuales sin compromiso. Busco encontrar a mi pareja ideal y no me atrae la idea de tener amigos con beneficios.

Siendo una persona de primera generación de origen indio-americano, defiendo los valores tradicionales que mis padres me enseñaron. En la cultura india, el sexo antes del matrimonio es tabú y por eso quiero mantener mi virginidad hasta casarme.

En mi hogar, mis padres nunca hablaban sobre temas relacionados con el sexo, pero mi hermana y yo disfrutábamos viendo películas de Bollywood en las que, aunque no se mostraba a las parejas besándose, si se permitían ciertos gestos de cariño como tomarse de la mano.

Durante mi adolescencia, no usaba ropa escotada ni sin mangas, ni maquillaje y no socializaba con chicos. No fui a mis bailes de graduación y solo me vestía para recitales de baile, una actividad que disfrutaba desde mi niñez en la India. Aunque muchos se sorprendían por mi apariencia de “nerd” con aparatos y anteojos en la escuela, yo estaba feliz con mi estilo de vida y mis creencias.

Durante mis años de estudio en la Universidad de Rutgers, me alojé con mi familia. Me especialicé en finanzas y mi padre, en el camino de regreso a casa después de mi graduación en 2009, me habló sobre sus planes para mi matrimonio arreglado. Tenía 23 años de edad y me pareció injusto que mi padre me hablara de matrimonio cuando ni siquiera me había permitido tener un novio. Me propuso buscar un candidato adecuado para mí en sitios matrimoniales indios en línea.

Sin embargo, rechacé su oferta y él decidió buscar un pretendiente en Estados Unidos con fuertes valores indios, como médicos o abogados en Nueva Jersey. Pero nunca llegué a conocer a estos posibles candidatos. No confiaba en la elección de mi padre, quien probablemente buscaría a alguien como él. Además, el matrimonio de mis padres, que fue arreglado en la India, no fue una experiencia fácil.

No tenía interés en publicar mi perfil en sitios web como Bengalimatrimony.com porque sabía que solo aumentaría la presión para que la relación funcionara, incluso si no había una conexión real, cuenta Sonali Chandra

Sonali Chandra compartió su experiencia diciendo que detestaba la idea de gratificación instantánea, lo que fue un shock cultural para ella cuando trabajaba en Wall Street en Manhattan entre los 20 y los 35 años de edad.

A menudo, los hombres se sentían atraídos por ella, pero se daba cuenta de que solo querían llevarla a la cama, lo que la mortificaba si la utilizaban para el sexo y desaparecían al día siguiente. A los 26 años tuvo su primer beso, pero las cosas no fueron más allá debido a sus creencias.

Conoció a otro chico cuatro años atrás, pero él la abandonó después de que ella le dijera que sería su primera vez. Después de salir con nueve chicos en su vida, cada uno de ellos resultó ser un idiota. A pesar de que ha pasado los últimos diez años sola en sus cumpleaños y días festivos, aún anhela la compañía, pero los hombres tienen miedo de sus valores. A pesar de la presión social, no quiere someterse a un matrimonio concertado ni a la presión para tener relaciones sexuales.