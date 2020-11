MFS Meridian Funds disponibles ahora en Chile

21 fondos de renta variable, renta fija y multiactivos se pueden comprar ahora a través de intermediarios financieros

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–MFS Investment Management® (MFS®) ha concluido el proceso de registro local con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile para 21 de sus MFS Meridian Funds®, brindando así una amplia oferta de venta a través de asesores y otros intermediarios financieros.

«La finalización de este proceso representa un importante paso adelante en la ampliación de la oferta de los MFS Meridian Funds para la creciente base de inversionistas minoristas en Chile. Asimismo, mejora nuestras relaciones con los distribuidores locales, que ahora pueden añadir más fácilmente los MFS Meridian Funds a través de sus plataformas de inversión locales», afirmó L. José Corena, director gerente para las Américas de MFS International Limited.

Anteriormente, los MFS Meridian Funds estaban disponibles por medio de ciertas colocaciones privadas a través de un selecto número de distribuidores en Chile.

«Estamos sumamente complacidos de poder ofrecer una mayor elección en el mercado minorista chileno. Con el registro local de los MFS Meridian Funds, podemos ofrecer mejores opciones de diversificación a nuestros socios a través de sus diferentes canales y segmentos de clientes. Los MFS Meridian Funds se pueden tener a través de varios tipos de cuentas de inversión individuales, incluidas las que operan en el mercado de APV (Ahorro Previsional Voluntario)», dijo Enrique Pérez Iturraspe, director regional para Chile y Perú de MFS en Santiago.

Los 21 MFS Meridian Funds representan estrategias de inversión en los mercados de capital de todo el mundo que incluyen estrategias de renta variable y renta fija de los mercados mundiales, regionales y emergentes, así como estrategias multiactivos. Los fondos ofrecen liquidez diaria, están domiciliados en Luxemburgo y constituidos bajo la forma legal de una SICAV. Algunas de las estrategias que han despertado interés en Chile son MFS Meridian Funds® – Prudent Capital Fund, MFS Meridian Funds® – U.S. Corporate Bond Fund, MFS Meridian Funds® – Global Opportunistic Bond Fund, MFS Meridian Funds® – European Research Fund y MFS Meridian Funds® – U.S. Value Fund.

MFS presta servicio a los mercados de inversión de las Américas, incluido el mercado chileno, desde hace más de 30 años, apoyando a los clientes desde sus oficinas en Miami, Boston y Londres, y también en Chile, desde su oficina en Santiago. Los MFS Meridian Funds son una línea de 36 fondos que ascienden a casi 35.000 millones de dólares en activos bajo administración en los principales mercados de América y Europa.

Acerca de MFS Investment Management



En 1924, MFS lanzó el primer fondo de inversión abierto de EE. UU., abriendo las puertas de los mercados a millones de inversionistas. Hoy en día, como gestora de inversiones globales de servicio integral para asesores financieros, intermediarios y clientes institucionales, MFS tiene un único propósito: crear valor a largo plazo para sus clientes, alocando el capital de manera responsable. Eso requiere de nuestro poderoso enfoque de inversión que combina la experiencia colectiva de nuestros equipos de inversiones, una delicada gestión del riesgo y disciplina a largo plazo. Con el apoyo de una cultura de colaboración y valores compartidos, nuestros equipos debaten activamente las ideas y evalúan los riesgos para descubrir lo que consideramos que son las mejores oportunidades de inversión en el mercado. Al 31 de octubre de 2020, MFS gestiona 535.800 millones de dólares en activos en nombre de inversionistas individuales e institucionales en todo el mundo.

MFS Meridian Funds® with local registration in Chile

Fixed Income:



MFS Meridian Funds® – Emerging Markets Debt Fund



MFS Meridian Funds® – Emerging Markets Debt Local Currency Fund



MFS Meridian Funds® – Global High Yield Fund



MFS Meridian Funds® – Global Opportunistic Bond Fund



MFS Meridian Funds® – Limited Maturity Fund



MFS Meridian Funds® – U.S. Corporate Bond Fund



MFS Meridian Funds® – U.S. Government Bond Fund



MFS Meridian Funds® – U.S. Total Return Bond Fund

Multi-Asset:



MFS Meridian Funds® – Diversified Income Fund



MFS Meridian Funds® – Global Total Return Fund



MFS Meridian Funds® – Prudent Capital Fund

Equity:



MFS Meridian Funds® – Asia Ex-Japan Fund



MFS Meridian Funds® – Continental European Equity Fund



MFS Meridian Funds® – Emerging Markets Equity Fund



MFS Meridian Funds® – European Research Fund



MFS Meridian Funds® – Global Concentrated Fund



MFS Meridian Funds® – Global Intrinsic Value Fund



MFS Meridian Funds® – Global Research Focused Fund



MFS Meridian Funds® – U.S. Concentrated Growth Fund



MFS Meridian Funds® – U.S. Growth Fund



MFS Meridian Funds® – U.S. Value Fund

MFS Meridian Funds® es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo que sólo está disponible para su venta en determinadas jurisdicciones. Los Fondos no están disponibles para la venta en los Estados Unidos o Canadá ni para personas estadounidenses. MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l. es la sociedad de gestión de los Fondos. Las suscripciones a los Fondos son válidas únicamente si se realizan sobre la base del Prospecto vigente, los informes financieros más recientes y el Documento de datos fundamentales para el inversor que están disponibles en la pestaña «Recursos». La información que figura en este sitio web no debe considerarse como una solicitud de compra, una oferta de venta o una recomendación de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o recomendación sea ilegal o no autorizada. Además, no se pueden hacer inversiones a través de este sitio web. En ciertas jurisdicciones, las inversiones sólo pueden hacerse a través de intermediarios autorizados. Recomendamos consultar con MFS para obtener una información más completa a fin de determinar si los valores mencionados están disponibles o autorizados en su jurisdicción.

Debe leer atentamente los documentos de oferta antes de invertir, dado que contienen información completa sobre el/los objetivo(s) de inversión del fondo, los riesgos asociados a la inversión en el fondo, los honorarios, cargos y gastos implicados. Estos elementos, así como otra información contenida en los documentos de oferta, deben considerarse atentamente antes de invertir. También puede solicitar los documentos de oferta por correo o descargarlos. A menos que se indique lo contrario, los logotipos y los nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS y sus filiales y pueden estar registrados en determinados países.

© 2020 Massachusetts Financial Services Company.

47279.2

