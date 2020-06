México se relaciona con laboratorios privados de China por Covid-19

Se continúa la lucha contra el letal virus que ha dejado a más de 500 mil víctimas sin vida, 10 millones de personas infectadas y ha mantenido la económica paralizada en todo el mundo. México se ha unido al reto de confrontar la pandemia desde la primera fila.

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería mexicana, Martha Delgado, dio declaraciones al medio de comunicación internacional Reutes, afirmando que México se encuentra en comunicación con el gobierno y laboratorios privados en China para encontrar la vacuna contra el COVID-19.

“Tenemos conversaciones con laboratorios y el gobierno de la República Popular de China”, agregó Martha Delgado.

AstraZeneca, la farmacéutica global ha tenido respuestas positivas para conllevar el desafío del COVID-19. La Universidad de Oxford se ha unido en colaboración con una serie de países y organizaciones multilaterales para hacer la esperada vacuna.

“Hemos tenido conversaciones con las personas que están desarrollando la investigación de la vacuna en la Universidad de Oxford y directamente también con AstraZeneca”, aseguró Delgado.

A pesar que más de 10 vacunas están siendo materia de estudio en laboratorios, la La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que la vacuna AstraZeneca es la primera candidata para enfrentar el covid-19 y la más avanzada para obtener una licencia para convertirse en la vacuna oficial contra la enfermedad.

La propagación del virus ha sido acelerada, y muchos países no han podido controlar la situación lo cual ha llevado al sistema de salud a un colapso inimaginable. Las medidas de precaución se han mantenido vigentes según las fases sugeridas por cada país. Volver a la “normalidad” es un pronóstico incierto. Mientras que la Organización Mundial de La Salud, no se pronuncie de manera formal y comunique públicamente que se ha encontrado una vacuna no se puede adelantar a los hechos.