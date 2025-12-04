México reducirá su jornada laboral a 40 horas semanales para 2030 y aumentará el salario mínimo en 2026

El Gobierno de México anunció este martes una reforma laboral que reducirá paulatinamente la jornada semanal de trabajo, pasando de las actuales 48 horas a 40 horas para el año 2030. La medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fortalecer la productividad a nivel nacional.

Como parte del mismo paquete de cambios, las autoridades confirmaron un incremento del 13% al salario mínimo, que entrará en vigor en enero de 2026. Con este ajuste, el salario diario ascenderá a 315.04 pesos.

La reducción de horas laborales se implementará de manera escalonada a partir de 2027. Cada año se recortarán dos horas de la jornada semanal, de modo que en 2027 pasará a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y finalmente en 2030 a 40 horas.

El gobierno aseguró que este proceso no implicará disminuciones en los salarios ni en las prestaciones actuales. La reforma beneficiará a aproximadamente 13.4 millones de trabajadores en todo el país, con el objetivo de promover un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral.