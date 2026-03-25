La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al Senado autorización para permitir el ingreso temporal de 35 militares de Estados Unidos. Estos participarían en ejercicios conjuntos de seguridad rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la solicitud oficial, los efectivos estadounidenses permanecerían en territorio mexicano del 3 de abril al 1 de mayo.

El entrenamiento incluirá la participación de diversas instituciones mexicanas. Entre ellas, la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, la Fuerza de Tarea Copa Mundial 2026 y la Agencia Federal de Aviación Civil. El objetivo es fortalecer la coordinación y respuesta ante posibles riesgos durante el evento deportivo.

Por parte de Estados Unidos, el contingente estará integrado por elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, miembros de los equipos Navy SEALs, especialistas en desactivación de explosivos de la Marina y personal de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

Esta colaboración forma parte de los preparativos de seguridad ante la Copa del Mundo de 2026.

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