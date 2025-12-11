México impone aranceles a importaciones a más de 1,000 productos chinos 

El gobierno mexicano anunció la implementación de aranceles a más de 1,00 productos originarios de China y otros países de Asia, en una resolución reciente que marca un cambio significativo en la política comercial del país.

La noticia sobre los aranceles de México a China ha generado diferentes reacciones en sectores industriales y entre los socios comerciales.

La Secretaría de Economía de México explicó que esta decisión busca frenar la entrada masiva de mercancías asiáticas que están afectando a la industria nacional, especialmente en sectores como el acero, textiles y calzado.

Estos aranceles estarán vigentes hasta 2026 y representan un esfuerzo por equilibrar el comercio y prevenir prácticas desleales, según comunicó la dependencia.

Impacto en el comercio regional y reacciones internacionales

La nueva política de aranceles podría afectar no solo a las empresas mexicanas que importan productos asiáticos, sino también a otros países de América Latina que utilizan a México como plataforma para acceder al mercado estadounidense.

La medida responde, en parte, a la presión de Estados Unidos para detener el ingreso de productos fabricados en China que buscan eludir los aranceles estadounidenses entrando a través de México.

Analistas advierten que también podría impactar los precios de ciertos productos para los consumidores y tensionar las relaciones con socios asiáticos.