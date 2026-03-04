México hace importante reforma laboral a favor del empleado 

El Congreso de México aprobó recientemente una importante reforma que reduce la jornada laboral semanal en el país.

Con la nueva ley, el tema se coloca en el centro del debate nacional sobre los derechos laborales. Esto sucede especialmente luego que Argentina aprobó una ley que facilita los despidos y aumenta la jornada laboral a 12 horas diarias.

La “reforma jornada laboral en México” implica cambios para millones de trabajadores. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida y la productividad.

¿En qué consiste la reforma?

La reducción de la jornada laboral establece un máximo de 40 horas de trabajo a la semana. Esto está por debajo de las 48 horas permitidas anteriormente.

Esto coloca a México más cerca de las tendencias internacionales y de las recomendaciones de organizaciones laborales mundiales, como lo señala la Organización Internacional del Trabajo.

Los defensores de la reforma sostienen que ayudará a los trabajadores a tener más tiempo para sus familias y su bienestar.

Por otro lado, diversas cámaras empresariales han expresado preocupación por los posibles costos adicionales y el impacto en la competitividad de las empresas. Sin embargo, algunas expertas en materia laboral aseguran que podría traducirse en una fuerza laboral más motivada y saludable.

Además, esta medida refuerza la discusión sobre otros pendientes en materia laboral en América Latina. Entre ellos se incluye el derecho a la desconexión digital, asunto que ha cobrado interés en países como Honduras y Argentina.

Las autoridades explican que la reforma será implementada de forma gradual. Así se permitirá que empleadores y trabajadores adapten sus contratos y horarios.