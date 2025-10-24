México extradita a EEUU a un peligroso traficante de cocaína y fentanilo de origen chino 

México extradita a Zhi Dong Zhang a EEUU, ciudadano chino buscado por autoridades estadounidenses tras ser identificado como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional.

Zhang, capturado en territorio mexicano, enfrentará cargos por tráfico millonario de cocaína y fentanilo, dos de las sustancias más traficadas en la región.

El foco del caso está en la magnitud de las operaciones criminales: según, Zhang habría facilitado el trasiego de toneladas de drogas hacia Estados Unidos.

La extradición, efectuada bajo acuerdos bilaterales entre México y EEUU, simboliza el compromiso de ambos países en la lucha contra el crimen transnacional.

La amenaza del fentanilo en la región

El tráfico de fentanilo —un opioide sintético letal— se ha convertido en una preocupación creciente para la seguridad sanitaria de Norteamérica.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han reforzado operativos conjuntos para combatir esta epidemia, que en los últimos años ha cobrado miles de vidas.

La entrega de Zhang es celebrada como avance en la cooperación internacional y subraya la conexión entre redes criminales, rutas de tráfico y los desafíos que enfrenta la región.

Organizaciones como la DEA han advertido sobre la creciente producción y distribución de fentanilo en América Latina.

La extradición de Zhi Dong Zhang se suma a otros casos recientes que ilustran la presión internacional contra el narcotráfico.