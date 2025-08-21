México estaría dispuesto a albergar a niños palestinos huérfanos por ataques en Gaza

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el asilo en México para niños palestinos provenientes de Gaza, una decisión tomada en respuesta a la crisis humanitaria generada por el conflicto entre Israel y Palestina.

La iniciativa busca proteger a menores que han sido víctimas directas del conflicto en la Franja de Gaza, brindándoles refugio y atención en territorio mexicano.

"Está muy bien, si es necesario, por supuesto que sí, México siempre estará abierto", afirmó la líder azteca.

Sheinbaum declaró que su gobierno está coordinando acciones con organismos internacionales y nacionales, así como con la comunidad palestina en México, para recibir a los niños lo antes posible.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, donde la presidenta subrayó el compromiso del país con los derechos humanos y la solidaridad internacional.

El asilo para niños palestinos también incluye asistencia médica, educativa y psicológica tras su arribo.

El proceso de traslado y recepción de los menores

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se está trabajando junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja Internacional para llevar a cabo el traslado seguro de los menores afectados.

El Gobierno mexicano asegura que se otorgarán condiciones dignas a los refugiados, siguiendo protocolos internacionales y garantías de protección a la infancia.

Además, se prevén programas especiales de apoyo para facilitar su integración social y académica en México.

Esta medida ha sido bien recibida por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes aplauden la labor humanitaria del Estado mexicano.