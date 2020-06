México: Estallan protestas en Jalisco por la violencia policial

El caso del joven Giovanni López ha estallado violentas protestas en el estado de Jalisco, México, luego que el cuerpo del joven fue entregado a sus familiares tras ser detenido por la policía.

Las protestas iniciaron el pasado 4 de junio cuando el caso de López se viralizó en las redes sociales, provocando el estallido social.

De acuerdo con parientes de la víctima, el joven fue detenido por no portar su mascarilla y luego golpeado salvajemente por el elementos policiales.

Los abusos de los uniformados municipales en el Jalisco, México, se han venido denunciando desde mayo, cuando se reportaron los primeras golpizas argumentando que los ciudadanos no portaban su respectiva mascarilla.

Videos del arresto fueron publicados por los dolientes, en el cual se ve al ciudadano de 30 años ser subido a la patrulla.

Al día siguiente los familiares se apersonaron a la posta para exigir su liberación, pero solo recibieron el cadáver sin obtener ninguna respuesta.

Una vez hecha la denuncia la población mostró su indignación con protestas exigiendo justicia por la muerte del ciudadano.

Autoridades han informado que el caso está bajo investigación, pero eso no ha calmado los ánimos de los manifestantes que exigen que la muerte no quede en la impunidad.

Hasta la fecha ninguno de los agentes municipales de la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México, ha sido arrestado, despedido o acusado por la muerte de López, la cual, según las autoridades, fue resultado de la golpiza.

El movimiento que surge, una semana después de la muerte del afroamericano en EEUU, George Floyd, es apoyado por figuras como el cineasta Guillermo del Toro.

Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo que la muerte de López fue “una atrocidad” y prometió que la pesquisa arrojaría resultados “en las próximas horas”.

“A mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México”, escribió Alfaro.

Jesús Peña, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, pidió a las autoridades del estado de Jalisco “enviar un mensaje claro e inequívoco de que no se tolerarán violaciones a derechos humanos en la implementación de las medidas de emergencia durante la pandemia”.