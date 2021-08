México demanda a fabricantes de armas en EEUU por comercio negligente

El gobierno mexicano demandó a los fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos el miércoles en un tribunal federal , argumentando que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han desatado un tremendo derramamiento de sangre en México.

La inusual demanda se presentó en un tribunal federal en Boston, Estados Unido. Entre los demandados se encuentran algunos de los nombres más importantes en armas, incluidos: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms.

Los fabricantes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El gobierno de México argumenta que las empresas estadounidenses saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan. El gobierno quiere una compensación por los estragos que las armas han causado en su país.

“Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir teniendo muertos todos los días” afirmó Marcelo Ebrard

Las autoridades mexicanas aseguran que esta acción es necesaria para poner fin al daño masivo que estas empresas ​​causan al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México

Ebrard dijo que la demanda era otra parte de los esfuerzos del gobierno contra las armas. “La prioridad es que reduzcamos los homicidios”, dijo. “No buscamos cambiar las leyes estadounidenses”.

El gobierno estima que el 70% de las armas que se trafican a México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y que solo en 2019, al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados al tráfico de armas.

La National Shooting Sports Foundation, la asociación comercial de la industria de armas de fuego de Estados Unidos, dijo en un comunicado que rechaza las acusaciones de negligencia de México.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras ”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y consejero general del grupo. El gobierno mexicano es responsable de hacer cumplir sus leyes, dijo.

La venta de armas de fuego está severamente restringida en México y controlada por el Departamento de Defensa. Pero miles de armas son introducidas de contrabando en México por los poderosos carteles de la droga del país.