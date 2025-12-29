México de luto: descarrilamiento del tren Transístmico en Oaxaca deja 13 muertos 

El descarrilamiento de un tren transístmico en Oaxaca ha encendido alarmas sobre la seguridad de uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de México.

El accidente, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, dejó al menos cinco personas heridas y retrasó temporalmente las operaciones del Corredor Interoceánico, una vía clave para el transporte de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico.

Esta situación se convierte en un punto crítico para los planes de desarrollo nacional y la imagen de las nuevas infraestructuras mexicanas.

De acuerdo con reportes oficiales difundidos por medios internacionales, el incidente tuvo lugar en inmediaciones del Istmo de Tehuantepec justo después de su inauguración, lo que levantó críticas sobre la premura con la que este corredor fue puesto en marcha.

Testimonios de pasajeros y operarios relataron momentos de confusión y temor durante el suceso. Equipos de emergencia acudieron rápidamente para atender a los heridos y esclarecer las causas del accidente

Impacto en la infraestructura y respuesta de autoridades

Este descarrilamiento pone bajo la lupa la seguridad y supervisión del Corredor Interoceánico, proyecto clave para la logística y economía regional.

Diversos expertos han manifestado especialmente respecto al mantenimiento y la capacitación del personal.

Las investigaciones sobre las causas del accidente buscan determinar si hubo fallas técnicas o humanas, mientras que las autoridades prometen reforzar las medidas de seguridad.

La Marina informó que, del total de pasajeros, 139 personas resultaron ilesas, mientras que 98 sufrieron lesiones; de estas, 36 requirieron atención hospitalaria y el resto presentó heridas leves. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que continuará brindando apoyo a los afectados.