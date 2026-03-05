México comienza el proceso de voto anticipado para personas con discapacidad y presos

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio este domingo al proceso de voto anticipado para más de 34,393 ciudadanos mexicanos que no podrán acudir a las urnas el próximo 2 de junio, fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México.

Según información proporcionada por el INE, de este grupo, 4,002 personas tienen alguna limitación física o incapacidad que les impide asistir a los centros de votación, mientras que 30,391 se encuentran recluidas sin haber recibido una sentencia.

El pasado 30 de abril, el INE aprobó la lista final de las personas en prisión preventiva que tendrían derecho al voto anticipado.

Aquellas personas que no pueden acudir a las urnas el próximo 2 de junio solicitaron ejercer su derecho a través de esta modalidad desde el mes de febrero, y durante ese mismo mes fueron visitadas en sus domicilios para recopilar sus autorizaciones.

Además, se informó que las boletas se distribuirán de manera diferenciada, permitiendo que cada individuo pueda realizar su elección en cuanto a la Presidencia de la República, senadores, diputados, jefaturas de la Ciudad de México, gobernadores, alcaldías, ayuntamientos y diputaciones locales.

Según el tercer informe de avance en la organización del voto anticipado en el proceso electoral 2023-2024, los estados con mayor número de solicitudes de participación bajo esta modalidad fueron la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Aguascalientes.

Por primera vez, el INE ha organizado esta modalidad de voto anticipado para personas recluidas sin sentencia, celebrando este avance en el ejercicio democrático.

Se informó que estas personas están distribuidas en 216 centros penitenciarios en todo el país, y se han instalado 158 mesas de escrutinio y cómputo para contar sus votos, aprobadas por 142 consejos distritales.

El INE aseguró la cadena de custodia de la documentación utilizada para el voto anticipado, considerando aspectos como la identidad, recolección, traslado y almacenamiento de las boletas, garantizando así la integridad y transparencia del proceso electoral.