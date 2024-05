Mexicanos se preparan para votar por la primera mujer presidenta de su historia

El próximo 2 de junio, México celebrará unas elecciones presidenciales que prometen marcar un hito en su historia. Por primera vez, las dos principales candidatas son mujeres: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quienes lideran las encuestas.

En un país donde las mujeres constituyen al menos el 50% del Congreso, la mitad del Gabinete y la presidencia de la Suprema Corte, las probabilidades de que México elija a su primera presidenta son muy altas.

Este avance contrasta con la situación en Estados Unidos, que nunca ha elegido a una mujer para su máximo cargo y recientemente ha visto cómo su Corte Suprema revocó el fallo Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional.

Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México y científica, y Gálvez, exsenadora y de ascendencia indígena otomí, han manifestado su apoyo a los derechos reproductivos. Gálvez ha afirmado: “No estoy de acuerdo con criminalizar a ninguna mujer que se someta a un aborto, estoy totalmente en contra”. Por su parte, Sheinbaum ha prometido garantizar “el acceso a la salud para las mujeres durante todo su ciclo de vida, especialmente en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva”.

La elección de cualquiera de estas mujeres sería un momento histórico para México. Si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos en noviembre y restringe aún más el acceso a los servicios de salud para las mujeres, es posible que muchas estadounidenses crucen la frontera hacia México para acceder a derechos reproductivos fundamentales, como la compra de anticonceptivos.

Aunque las candidatas mexicanas no están exentas de críticas, su posible elección trasciende lo simbólico en un país donde al menos 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día. Susan Segal, presidenta de Americas Society/Council of the Americas, destaca que “esto es una gran noticia, ya que los estudios muestran que las mujeres son más propensas a construir consensos y abogar por una agenda socialmente inclusiva”.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los votantes se enfrentan a una elección poco inspiradora entre dos hombres, uno que ha trabajado para socavar los derechos reproductivos y otro que ha hecho poco para defenderlos. Aunque Estados Unidos se ha autoproclamado líder en igualdad de género, en ciertos aspectos, México está dejando atrás a su vecino del norte.

En la América post-Roe, las personas embarazadas a menudo enfrentan demoras y denegaciones de atención que ponen en riesgo sus vidas. En respuesta, cada vez más estadounidenses han estado viajando a México para abortar, ya que el procedimiento ha sido despenalizado en varios estados mexicanos. En contraste, más de 20 estados de EE.UU. han prohibido o restringido el aborto desde la revocación de Roe v. Wade.