Mexicano herido de gravedad tras tiroteo en oficinas del ICE

Un mexicano resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por autoridades locales y ha causado conmoción entre la comunidad migrante.

El incidente vuelve a poner en la mira la seguridad en torno a las instituciones migratorias, tema de constante preocupación tanto para defensores de derechos humanos como para funcionarios estadounidenses.

El ciudadano mexicano recibió múltiples disparos durante el tiroteo, que tuvo lugar en las instalaciones del ICE. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde actualmente permanece en estado crítico. Las autoridades aún investigan los motivos y el tipo de relación que la víctima tenía con el lugar.

Testigos aseguran que el atacante abrió fuego de forma repentina, creando pánico entre los presentes. Agentes de seguridad respondieron rápidamente, asegurando el edificio y colaborando con los servicios de emergencia.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad del agresor o las posibles causas del incidente.Diferentes organizaciones pro-migrantes han solicitado una investigación a fondo y reforzar la protección en instalaciones donde se atiende a migrantes. La situación subraya la vulnerabilidad de quienes acuden a estos centros, en especial en el contexto de las recientes tensiones migratorias.