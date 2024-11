Metro by T-Mobile anuncia ofertas para las fiestas: llévate el Apple Watch SE y el iPhone 12 ambos por menos de $100

Apple Watch sale a la venta en tiendas Metro de todo el país el 7 de noviembre y, para celebrar, los clientes pueden llevarse el Apple Watch SE al mejor precio en prepago

BELLEVUE, Washington.--(BUSINESS WIRE)--Novedades: ¡las fiestas llegaron temprano en Metro by T-Mobile! Por primera vez, la línea de productos de Apple Watch —que incluye el Apple Watch Ultra 2, Apple Watch 10 y Apple Watch SE— estará disponible en tiendas Metro (NASDAQ: TMUS) de todo el país. A partir de hoy, los clientes pueden cambiarse a Metro y llevarse el Apple Watch SE y el iPhone 12 ambos por solo $99.99, el precio más bajo en prepago, al inscribirse en Metro Flex Plus y agregar una línea para smartwatch.





Los Apple Watch en Metro vienen con todos los beneficios sin bla bla bla que esperan los clientes; eso significa sin contratos, sin verificación de crédito y sin sorpresas. Los clientes simplemente tienen que agregar una línea para smartwatch por solo $10/mes y disfrutar llamadas, textos y datos sin límites, sin pagar ningún cargo de activación por tiempo limitado.

El Apple Watch y el iPhone son los regalos perfectos para las fiestas. El Apple Watch ofrece una amplia variedad de funciones de salud y fitness, lo que facilita a los clientes mantenerse activos y conectados con las personas que más les importan, y viene con funciones de seguridad avanzadas que pueden controlar desde su muñeca. Con el iPhone y su sistema avanzado de cámaras, los clientes pueden capturar recuerdos duraderos estas fiestas y disfrutar de una batería de larga duración para mantenerse conectados con familiares y amigos durante las intensas actividades de fin de año.

Ya sea que estés buscando el Apple Watch perfecto o simplemente un nuevo iPhone, Metro by T-Mobile tiene ofertas para todos, como el iPhone 12 por nuestra cuenta al traer un número a Metro e inscribirte en un plan Metro Flex Plus. Con este plan, los clientes obtienen el iPhone 12 por nuestra cuenta al unirse y pueden hacer un upgrade incluso todos los años con las mejores ofertas de Metro en ciertos equipos. Para quienes son clientes actualmente, eso significa que, una vez transcurridos 12 meses en Metro Flex Plus, pueden llevarse un equipo 5G gratis, lo que convierte a Metro en la única marca en prepago que les da a las personas el feeling de cliente nuevo una y otra vez.

Los clientes de Metro Flex Plus obtienen los mejores beneficios en prepago, como una membresía de Amazon Prime (con un valor de $14.99/mes) con envíos gratis y rápidos, streaming sin parar y ahorros exclusivos para miembros. Los clientes también reciben ofertas únicas y regalos cada semana con T-Mobile Tuesdays, como descuentos en combustible Shell y entradas al cine por $5; una suscripción gratis por toda la temporada a MLB.TV, y Scam Shield para identificar y bloquear llamadas fraudulentas. Y todo esto se suma a llamadas, textos y datos 5G sin límites en la red de servicio prepago más rápida del país.

Para quiénes es importante: cualquiera puede llevarse el Apple Watch SE, el Apple Watch 10 y el Apple Watch Ultra 2 en Metro a un precio económico sin los dolores de cabeza que causan los contratos o las verificaciones de crédito.

Por qué es importante: no hay momento como el presente para sorprender a los amigos y familiares en estas fiestas o simplemente consentirte- con las ofertas de Apple Watch en Metro.

Qué más: para más información sobre la llegada del Apple Watch SE, el Apple Watch Series 10 y el Apple Watch Ultra 2 a las tiendas Metro de todo el país, visita: https://hola.metrobyt-mobile.com/deals/apple

Así es como funciona: si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Streaming de videos en SD. Necesitarás email y datos (para verificar tu nombre y dirección) para suscribirte. Combo de iPhone y Apple Watch SE: requiere transferencia elegible. Límite de 2 por cuenta. Ofertas de Flex: detalles en hola.metrobyt-mobile.com/metro-flex. Como cualquier otra cosa en este mundo loco, los detalles de Metro Flex podrían cambiar. La más rápida: según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® sobre determinados proveedores de servicio móvil prepago correspondientes a EE. UU. para el primer semestre de 2024. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Detalles sobre equipos y cobertura 5G, y acceso a 5G en Hola.MetrobyT-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita: https://es.t-mobile.com

