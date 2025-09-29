MetLife y Global Citizen anuncian una importante alianza para impulsar el cambio económico y fomentar comunidades resilientes

La Fundación MetLife destina $9 millones al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoy, en el Global Citizen Festival 2025, MetLife, una empresa líder en servicios financieros que ofrece seguros y beneficios para empleados, anunció con orgullo que se convertirá en un socio importante de Global Citizen, el movimiento más grande del mundo para terminar con la pobreza extrema, con una nueva asociación de tres años.









Esta nueva alianza aprovecha las fortalezas de MetLife y su larga trayectoria facilitando la seguridad económica, el acceso a recursos y la resiliencia para prosperar, impulsar la misión de Global Citizen y abordar los desafíos urgentes que enfrentan las comunidades de todo el mundo. Como socio principal de Global Citizen, MetLife brindará apoyo financiero, voluntariado de sus empleados y alcance global para impulsar iniciativas transformadoras en educación y empoderamiento económico.

Además, la Fundación MetLife ha comprometido $9 millones como donante fundador del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. El Fondo busca recaudar $100 millones para brindar acceso a educación y deporte de calidad a niños de todo el mundo. Desde su fundación hace casi 50 años, el apoyo educativo ha sido uno de los pilares de la Fundación MetLife. Hoy en día, la educación financiera, el aprendizaje en STEM, la mentoría y la capacitación en habilidades forman parte de las donaciones de la fundación para preparar a estudiantes de todo el mundo para un futuro mejor.

“En MetLife, creemos en estar presentes para las personas y las comunidades en los momentos importantes, guiados por nuestro claro propósito de construir un futuro más seguro para todos”, comentó Michel Khalaf, presidente y CEO de MetLife. “Nuestra alianza con Global Citizen impulsará un cambio positivo promoviendo la salud financiera, impulsando las oportunidades educativas y fomentando comunidades sólidas y seguras. Junto con la Fundación MetLife, nos entusiasma colaborar con Global Citizen, y esta alianza refuerza el legado de la fundación de más de $1000 millones en donaciones desde 1976”.

MetLife también desempeñará un papel clave en el apoyo a las campañas de Global Citizen en todo el mundo, incluido el emblemático Global Citizen Festival, que tuvo lugar hoy en el Central Park de Nueva York y reunió a artistas, defensores y líderes mundiales para impulsar la acción sobre los desafíos más urgentes del mundo, así como las cumbres de acción Global Citizen NOW.

“Creemos firmemente en el poder de la colaboración para abordar los problemas más complejos que enfrenta nuestro mundo”, comentó Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen. “Esta nueva colaboración entre MetLife, la Fundación MetLife y Global Citizen será vital para ampliar nuestro impacto y servirá como catalizador fundamental de nuestra visión compartida de acelerar el progreso hacia un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar”.

Se invita a socios, líderes y ciudadanos globales de todo el mundo a unirse al movimiento aquí para actuar.

Acerca de Global Citizen

Global Citizen es el movimiento más importante a nivel mundial para erradicar la pobreza extrema. Impulsado por una comunidad global de activistas que cada día alzan la voz y actúan, el movimiento se ve amplificado por campañas y eventos que convocan a líderes de la música, el entretenimiento, las políticas públicas, los medios de comunicación, la filantropía y el sector empresarial. Desde sus inicios, se han invertido $49.000 millones en compromisos anunciados en las plataformas de Global Citizen, que han impactado en la vida de 1300 millones de personas. Fundado en Australia en 2008, el equipo de Global Citizen opera desde Nueva York, Washington D. C., Los Ángeles, Londres, París, Berlín, Ginebra, Melbourne, Toronto, Johannesburgo, Lagos y otros lugares. Únase al movimiento en globalcitizen.org, descargue la app de Global Citizen y siga a Global Citizen en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X y LinkedIn.

Acerca de MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), a través de sus subsidiarias y filiales (“MetLife”), es una de las compañías de servicios financieros líderes a nivel mundial. Ofrece seguros, rentas vitalicias, beneficios para empleados y gestión de activos para ayudar a clientes individuales e institucionales a construir un futuro más seguro. Fundada en 1868, MetLife opera en más de 40 mercados a nivel mundial y tiene posiciones de liderazgo en Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Para ver más información, visite www.metlife.com.

Acerca de la Fundación MetLife

En la Fundación MetLife, nos comprometemos a impulsar la movilidad económica inclusiva. Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro y otorgamos subvenciones alineadas con tres áreas estratégicas: inclusión económica, salud financiera y comunidades resilientes, a la vez que involucramos a empleados voluntarios de MetLife para impulsar el impacto. La Fundación MetLife se fundó en 1976 para continuar la larga tradición de MetLife de contribuciones corporativas y participación comunitaria. Desde su creación, la Fundación MetLife ha contribuido con más de $1000 millones para fortalecer las comunidades donde MetLife tiene presencia. Para obtener más información sobre la Fundación MetLife, visite www.metlife.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa:



MetLife: Peggy Carlton | peggy.f.carlton@metlife.com

Global Citizen: media@globalcitizen.org