La empresa tecnológica Meta anunció el lanzamiento de “Creator Fast Track”, una nueva iniciativa diseñada para atraer a creadores de contenido de plataformas como TikTok y YouTube hacia Facebook. Ofrece pagos garantizados y mayor visibilidad.

El programa contempla incentivos económicos mensuales para quienes ya cuentan con audiencias consolidadas. Los creadores con al menos 100 mil seguidores en otras redes podrán recibir hasta mil dólares al mes. Además, aquellos que superen el millón de seguidores podrían obtener hasta tres mil dólares mensuales durante un periodo inicial de tres meses.

Para acceder a estos beneficios, los participantes deberán publicar al menos 15 videos tipo Reels en un lapso de 30 días. Además, deben distribuirlos en al menos 10 días diferentes. El contenido no necesita ser exclusivo de Facebook, pero sí original del creador, incluyendo producciones realizadas con inteligencia artificial.

Además de los pagos directos, la compañía destacó que los creadores podrán generar ingresos a través de suscripciones, propinas y acuerdos con marcas. También podrán hacerlo con su programa de monetización basado en la interacción del público en distintos formatos como videos, historias, imágenes y publicaciones escritas.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha señalado previamente su interés en revitalizar la esencia original de Facebook. Quiere convertirlo nuevamente en un espacio clave para la creación de contenido.

Como parte de esta estrategia, la empresa también ha incorporado nuevas métricas que permiten a los creadores conocer qué visualizaciones generan ingresos. Así, pueden estimar sus ganancias, en un intento por ofrecer mayor transparencia.

Meta informó que en 2025 destinó cerca de 3 mil millones de dólares a creadores, un aumento significativo respecto al año anterior.

Con este nuevo programa, la compañía busca posicionar a Facebook como una plataforma competitiva frente a otras redes sociales.

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